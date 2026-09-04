Savona, torna la Fiera di San Bartolomeo del Bosco: tre giorni tra agricoltura, tradizione e futuro dell’entroterra

Ritorna, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, la Fiera di San Bartolomeo del Bosco, storica manifestazione savonese che nel 2026 raggiunge la 38ª edizione. Tre giornate dedicate all’agricoltura, all’allevamento, all’artigianato, all’enogastronomia e alla scoperta dell’entroterra, con un programma di incontri, attività all’aria aperta, laboratori, musica e iniziative rivolte a tutte le età. La 38ª edizione vedrà la partecipazione di oltre 55 espositori, tra aziende agricole, produttori locali, artigiani, associazioni e realtà impegnate nella valorizzazione del territorio e dell’ambiente.

"La Fiera di San Bartolomeo del Bosco – dichiara il Sindaco Marco Russo - rappresenta un appuntamento storico per Savona, ma è anche un’occasione per guardare al futuro del nostro entroterra. Agricoltori, produttori, associazioni, istituzioni e cittadini contribuiscono insieme a mantenere vivo questo territorio. Con questa edizione vogliamo valorizzare ancora di più il legame tra ambiente, produzioni locali e comunità, facendo della Fiera un luogo di incontro, conoscenza e partecipazione per tutte le generazioni".

“Per tutti e tre i giorni – sottolinea Gabriella Branca, Assessore con delega alle politiche agroalimentari - ci sarà la presenza del mercato dei produttori agricoli e dell’artigianato, gli stand delle associazioni e numerosi animali – tra cavalli, ovini, caprini, bovini e volatili – insieme a street food, giochi e attività per bambini. Un programma che conferma la vocazione della Fiera come momento di incontro tra la città e il suo entroterra e che quest’anno dedica particolare attenzione anche ai temi del cambiamento climatico, della tutela del territorio e del ruolo dell’agricoltura come presidio delle aree interne.”

La manifestazione prende il via venerdì 4 settembre alle ore 15.00 e tra gli appuntamenti principali della giornata, alle 17.00 si terrà il talk “Coltivare un territorio che cambia”, seguito dall’inaugurazione ufficiale della Fiera. L’incontro metterà a confronto competenze scientifiche, amministrazioni locali, politiche pubbliche e mondo agricolo per approfondire gli effetti che il cambiamento climatico sta producendo sulle aree interne e le possibili strategie di prevenzione e adattamento. Al centro del confronto temi quali gli eventi meteorologici estremi, il rischio idrogeologico, la gestione dell’acqua e dei boschi, il recupero dei terreni agricoli e il ruolo delle imprese come presidio dell’entroterra.

Moderato da Alessandro Chiaramonti, l’incontro prevede i saluti dell’Assessore Gabriella Branca, gli interventi del Sindaco di Savona Marco Russo, Luca Ferraris Presidente della Fondazione CIMA, Annalisa Cevasco di ANCI Liguria, Giovanni Minuto del CeRSAA, Germano Gadina delegato dall’Assessore Regionale Alessandro Piana ed un confronto tra gli amministratori del territorio. Al termine è previsto il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale della 38ª Fiera di San Bartolomeo del Bosco. La serata proseguirà con le esibizioni delle Scuole di Danza e dell’Accademia dello Spettacolo di Savona, mentre dalle 21.00 in poi il DJ set sarà dedicato alla musica degli anni ’70, ’80 e ’90.

Sabato e domenica la Fiera entrerà nel vivo con un calendario particolarmente ricco. Grande spazio sarà dedicato alla scoperta del territorio, con escursioni a piedi e in e-bike: sabato è prevista l’escursione verso Cascina Cerisola, mentre domenica sarà possibile percorrere il nuovo anello di Savona con variante verso San Bartolomeo del Bosco. Le uscite in bicicletta saranno curate da Good Bike Konka Verde. Il programma valorizzerà anche le produzioni agricole e agroalimentari locali, con degustazioni di prodotti tipici curate da CIA Agricoltori Italiani sabato sera e domenica mattina, accanto alla presenza durante tutta la manifestazione di produttori agricoli e di artigiani.

Tra gli appuntamenti di domenica anche una gara di cerca del tartufo, mentre durante le tre giornate sarà possibile incontrare da vicino gli animali presenti in Fiera e partecipare alle diverse attività proposte dalle associazioni. Numerose le iniziative dedicate ai più piccoli: laboratori sul cambiamento climatico e sulla cura dell’ambiente, attività creative, teatro e improvvisazione, laboratori musicali, giochi di esplorazione degli animali, le attività del Ludobus, laboratori astronomici e attività dedicate al bosco.

Non mancheranno inoltre l’albero della cuccagna, il trucca bimbi e le attività della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. Anche gli adulti potranno partecipare a momenti di approfondimento dedicati alla sostenibilità e agli effetti delle nostre scelte quotidiane sull’ambiente, oltre a incontri, attività sportive e laboratori. Tra gli appuntamenti di sabato anche il talk “Come il cambiamento climatico ha cambiato e cambierà la gestione del verde pubblico e il settore agroalimentare”, a cura di Coop Tracce. La musica accompagnerà tutte le serate: sabato è previsto il concerto de I The Poguestra, mentre domenica pomeriggio spazio alla musica e ai balli occitani, seguiti in serata da canzoni e letture a cura di Alex Raso, Marta Giardina e Luca Pesenti.

La giornata di domenica si concluderà con l’osservazione del cielo insieme al Gruppo Astrofili Savonese. Una Fiera tra tradizione e futuro La manifestazione si inserisce in un percorso di valorizzazione di San Bartolomeo del Bosco e delle frazioni dell’entroterra savonese, mettendo insieme la tradizione della Fiera con temi sempre più attuali come la sostenibilità, la cura del territorio, il sostegno alle attività agricole e la capacità delle comunità locali di mantenere vivo e produttivo l’entroterra.

La 38ª edizione si svolge con il patrocinio e il coinvolgimento di numerosi enti, associazioni di categoria e realtà territoriali, tra cui Regione Liguria, Confartigianato, Confesercenti, Coldiretti Savona, CIA Agricoltori Italiani, CeRSAA e Slow Food Savona.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Anche le attività e i laboratori sono gratuiti, salvo dove diversamente specificato; per alcune iniziative è consigliata o richiesta la prenotazione tramite Eventbrite (link prenotazioni: https://www.eventbrite.com/cc/38-fiera-di-san-bartolomeo-del-bosco 4862562)

Per agevolare l’accesso alla manifestazione, anche quest’anno sarà attivato un servizio di navetta Tpl gratuita, per gli utenti, tra Santuario e l’area della Fiera nei giorni di sabato 5 e domenica 6 settembre, inoltre, l'ultima navetta della sera, raggiungerà la stazione ferroviaria di Savona.