Albenga, Ppi aperto h24. Il sindaco Tomatis: "Un risultato molto importante per la nostra comunità"

“Apprendiamo con soddisfazione la decisione di riaprire il Ppi di Albenga h.24”. Con queste parole il sindaco Riccardo Tomatis commenta la notizia diffusa nella giornata odierna dalla Regione Liguria.

Ripercorrendo brevemente quanto avvenuto in queste settimane: il Ppi di Albenga era stato aperto nel periodo estivo h.24. Il territorio si era mobilitato. Albenga ha convocato 2 commissioni sanità e partecipato alla commissione sanità regionale per chiedere di disporre l’apertura h.24 tutto l’anno. I consiglieri e assessori regionali eletti in provincia di Savona si erano espressi favorevolmente, ma successivamente il PPI di Albenga era stato chiuso nelle ore notturne. Pertanto il sindaco Tomatis ha convocato (per Giove 11 settembre) un’assemblea dei sindaci del comprensorio per discutere tale tematiche e affinché fosse espresso parere unanime da parte dei sindaci del comprensorio. Questa sera l’annuncio della decisione della Regione di mantenere operativo h24 il Ppi di Albenga.

"Si tratta di un risultato molto importante per la nostra comunità - aggiunge Tomatis - Avere un Punto di Primo Intervento aperto 24 ore su 24 significa poter garantire un’assistenza adeguata alle patologie di bassa complessità e, allo stesso tempo, alleggerire il carico del Pronto Soccorso di Pietra Ligure attraverso una gestione più equilibrata dei pazienti. Come abbiamo più volte sottolineato tutto questo è fondamentale anche per le Pubbliche Assistenze, che non dovranno affrontare lunghe tratte per il trasporto dei pazienti meno gravi e potranno così rimanere operative sul territorio senza rischiare di sguarnirlo”.

Tomatis conferma inoltre che la riunione dei sindaci si terrà comunque, perché è fondamentale mantenere alta l’attenzione sull’ospedale di Albenga e sul futuro dei servizi sanitari del territorio.