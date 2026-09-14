Su Rai 3 torna "Buongiorno Regione Liguria"

Riprende oggi, lunedì 15 settembre, su Rai 3 "Buongiorno Regione Liguria", l'appuntamento mattutino della Tgr Liguria dedicato a informazione, cronaca e attualità del territorio.
La nuova stagione si aprirà con un focus sul mondo della scuola, attraverso una striscia settimanale di dirette dalle diverse realtà della regione. La trasmissione seguirà inoltre le principali notizie della giornata, con aggiornamenti sulla viabilità, il traffico e le criticità del sistema stradale ligure.
Confermato anche lo spazio dedicato allo sport con il Bar Sport. L'appuntamento sarà dal lunedì al venerdì alle 7.30, subito dopo "Buongiorno Italia".