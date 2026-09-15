Tutela dei consumatori, presentate le ultime due tappe del tour della sicurezza digitale

Sono state presentate oggi, nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria, le ultime due tappe del Tour della sicurezza digitale, sviluppato nell’ambito del Programma Regionale dei Consumatori 2026.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, per la Regione Liguria, il vicepresidente con delega alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro; per le associazioni dei consumatori, il presidente di Assoutenti e dell’Istituto Ligure per il Consumo Furio Truzzi e, infine, per la Polizia di Stato, il dirigente reggente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Liguria Rocco Nardulli.



Il tour, iniziato a febbraio, è nato con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini nell’utilizzo quotidiano degli strumenti digitali e aumentare la consapevolezza rispetto ai rischi della rete. Il percorso ha preso il via da Sanremo, durante il Festival, con sessioni pratiche e simulazioni anti-truffa, ed è poi proseguito a Genova, a Palazzo Ducale, dove ai partecipanti sono stati proposti incontri informativi, esempi concreti e simulazioni dedicate alle principali truffe online. Al centro delle attività vi sono infatti strumenti semplici e immediatamente utilizzabili per riconoscere i tentativi di raggiro più comuni, proteggere i propri dati personali, individuare messaggi sospetti e navigare in modo più sicuro. Gli incontri vedono anche la partecipazione dei Facilitatori Digitali di Digitalmentis II, insieme agli esperti della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica.



"La tutela dei consumatori oggi passa inevitabilmente anche dalla sicurezza digitale. Utilizziamo ogni giorno smartphone, servizi online, piattaforme e strumenti che ci offrono grandi opportunità, ma che richiedono allo stesso tempo maggiore consapevolezza e capacità di riconoscere i rischi - dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro -. Come Regione vogliamo quindi accompagnare i cittadini, fornendo strumenti concreti per prevenire truffe, proteggere i propri dati e utilizzare la rete in maniera sempre più sicura. Il Tour della Sicurezza Digitale va esattamente in questa direzione: porta formazione e prevenzione direttamente sul territorio, attraverso una rete preziosa che coinvolge associazioni dei consumatori, Polizia Postale ed esperti. Dopo Sanremo e Genova, le tappe della Spezia e di Savona ci permetteranno di completare un percorso regionale che vogliamo contribuisca a costruire una vera cultura della sicurezza digitale, accessibile a cittadini di ogni età".



"La sicurezza digitale è diventata a tutti gli effetti un tema di tutela dei consumatori - dichiara il presidente di Assoutenti e dell’Istituto Ligure per il Consumo, Furio Truzzi -. Smartphone, email, servizi bancari online e piattaforme digitali fanno ormai parte della nostra quotidianità, ma insieme alle opportunità aumentano anche i rischi. Con questo tour abbiamo scelto di puntare su un approccio concreto: non soltanto spiegare quali siano i pericoli, ma mostrare ai cittadini come riconoscerli e come reagire. La collaborazione con la Polizia Postale e il lavoro dei facilitatori digitali ci permettono di offrire strumenti utili a persone di tutte le età e, nei prossimi due appuntamenti, in particolare alla generazione Z".



Il modello delle ultime due tappe del tour è dedicato interamente ai giovani delle scuole liguri.

Il percorso si concluderà con le ultime due tappe:

- 24 settembre – La Spezia

- 21 ottobre – Savona

Due nuovi momenti di formazione e sensibilizzazione per continuare a diffondere una cultura della sicurezza digitale, della prevenzione e della consapevolezza nell’utilizzo della rete.

Per informazioni e prenotazioni: info@consumatoriliguria.it