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Attualità | 14 settembre 2026, 07:30

Scuola, al via il nuovo anno per oltre 160 mila studenti liguri

L'assessore Ferro: "Investire nella scuola significa guardare al futuro della nostra comunità"

Inizia oggi, lunedì 14 settembre, il nuovo anno scolastico per oltre 160mila studenti della Liguria. In occasione della prima giornata di lezioni, il vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Scuola Simona Ferro porterà il saluto dell’amministrazione regionale con una visita all’Istituto Comprensivo Oregina, al Liceo Statale Pertini e all’Istituto Paritario Maria Ausiliatrice.

“L’avvio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre un momento importante, non soltanto per gli studenti ma per l’intera comunità – dichiara Simona Ferro -. Oggi vogliamo essere al fianco di bambini, ragazzi, famiglie, docenti e di tutto il personale che ogni giorno rende possibile il percorso educativo e formativo delle nuove generazioni. A tutti gli allievi rivolgo il mio più sincero 'in bocca al lupo': che sia un anno ricco di occasioni per imparare, crescere, confrontarsi e costruire nuove esperienze”.

“Per chi entra per la prima volta in una nuova scuola – prosegue Ferro – comincia una fase del tutto nuova, mentre per chi ritrova compagni e insegnanti dopo la pausa estiva si rinnova un percorso già avviato. In entrambi i casi, la scuola è uno spazio fondamentale di crescita personale e collettiva. Regione Liguria intende continuare a fare la propria parte, ascoltando le esigenze del mondo scolastico e lavorando insieme a famiglie, insegnanti e istituzioni per rafforzare una scuola sempre più inclusiva, qualificata e capace di rispondere alle necessità dei territori”.

“La qualità dell’istruzione passa anche dalla capacità di creare una rete solida tra tutte le componenti della comunità scolastica. È attraverso il dialogo e la collaborazione – conclude l’assessore – che possiamo accompagnare al meglio i nostri ragazzi e garantire loro le condizioni più favorevoli per affrontare il presente e prepararsi al futuro”.

Redazione

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