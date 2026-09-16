Musica, pallavolo, teatro e fotografia: Alassio si prepara a un weekend ricco di appuntamenti

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende Alassio, con un programma che spazia dalla musica al teatro, dallo sport alla fotografia, fino alla storia e all'arte. Diverse le occasioni per vivere la città e riscoprirne luoghi e patrimonio culturale.

Si parte venerdì 18 settembre alle 21.15, nei Giardini di Piazza della Libertà, con un nuovo appuntamento della rassegna “Quando c’era il concertino”, curata da Nando Rizzo in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio. Dopo le tappe dedicate al Caffè Balzola, al Grand Place, al Mokambo e al Roof Paradise, il viaggio nella storia musicale della città arriva al Caffè Concerto Roma, attraverso le canzoni che hanno accompagnato le diverse epoche, dagli anni Trenta fino ai giorni nostri.

Sempre venerdì, alle 18.30, sarà inaugurata nella Sala Carletti dell’AVA – Associazione Vecchia Alassio la mostra fotografica diffusa “LOVERS – Memory of the Future” di Davide Barzaghi. Oltre 50 fotografie in bianco e nero saranno esposte fino al 31 ottobre in hotel, locali, boutique e spazi dedicati al design, trasformando la città in un percorso espositivo diffuso. La mostra è a ingresso libero negli orari di apertura delle attività aderenti.

Sabato 19 settembre, alle 17, sarà invece protagonista la storia della città con la passeggiata storico-naturalistica “Gli inglesi ad Alassio”, guidata dal professor Bruno Schivo. Il percorso condurrà alla scoperta di alcune testimonianze della presenza britannica ad Alassio, tra cui la Richard West Gallery, l’English Library e l’Hanbury Tennis Club. Il ritrovo è in Piazza della Libertà, davanti all’ingresso del Palazzo Comunale. La passeggiata non presenta particolari difficoltà, ma sono consigliate scarpe comode. La partecipazione è gratuita, con possibilità di un’offerta libera a favore di Amnesty International. È consigliata la prenotazione al numero 328 3066168 o all’indirizzo brunoschivo@gmail.com.

Alle 18.30, al Palaravizza, spazio alla pallavolo con il test match internazionale Cuneo Volley-Cannes, appuntamento di rilievo nel calendario sportivo cittadino. Le due formazioni saranno impegnate in una delle prime uscite stagionali, offrendo al pubblico l'occasione di assistere a una sfida tra due squadre protagoniste dei rispettivi campionati.

Grande attenzione per il Cuneo Volley, che si prepara alla seconda stagione consecutiva in SuperLega e può contare su nuovi innesti come Leandro Mosca, campione del mondo nel 2022, e gli internazionali Poriya Khanzadeh ed Ethan Champlin. Nel Cannes sarà invece da seguire il ligure Alessandro Acquarone, palleggiatore sanremese classe 1999, reduce da tre stagioni a Trento, dove ha conquistato uno Scudetto e una Champions League.

Il biglietto costa 10 euro, ridotto a 5 euro per gli under 15. Prevendite presso Casa del Disco, in via Vittorio Veneto 70, e online su Ticket.it.

L'incontro rientra nel Memorial Dado Tessitore, storica manifestazione organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo, che quest'anno, grazie alla collaborazione con Gesco, società partecipata del Comune di Alassio, approda per la prima volta al di fuori della provincia di Imperia. Il test match si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, con il patrocinio di Regione Liguria, Comuni di Alassio e Sanremo e Coni Liguria.

La giornata si concluderà con il teatro. Alle 21, in Piazza della Libertà, l’Associazione culturale “I Senzatetto” porterà in scena uno spettacolo di Commedia dell’Arte, con ingresso libero.

Il calendario culturale di Alassio prosegue inoltre per tutto il mese. Fino al 6 novembre, il Muretto e il Pontile Bestoso ospitano le opere “Immagina un Mondo Nuovo” e “L’amore genera vita” di Andrea Roggi, curate dalla Galleria Ravagnan di Venezia nell’ambito del Festival Ligyes 2026.

Fino al 30 settembre sono inoltre visitabili le mostre allestite negli spazi della storica Galleria Berrino, in via Cavour 10, nell’ambito di “Alassio Città degli Artisti”.

Proseguono anche le aperture delle pinacoteche cittadine. La Richard West Memorial Gallery & English Library, in viale Hanbury 77, è visitabile il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 18.30 e il sabato dalle 17 alle 19. La Pinacoteca Carlo Levi, ospitata nel seicentesco Palazzo Morteo di via Gramsci 58, è aperta il lunedì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 21 alle 23 e la domenica dalle 10 alle 12.

Tra le mete da non perdere restano infine i Giardini di Villa della Pergola, di proprietà della famiglia Ricci, che ne ha recuperato l'originario splendore. Il parco custodisce migliaia di specie di piante e fiori e importanti collezioni botaniche, in un contesto caratterizzato dagli scorci sul mare e dalla storia del legame tra Alassio e la cultura britannica. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito dei Giardini di Villa della Pergola.