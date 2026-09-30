Alassio capitale del Burraco: il 4 ottobre il Torneo Regionale al Palaravizza

Dopo il successo del Torneo Nazionale dello scorso gennaio, Alassio si conferma capitale del Burraco e torna ad accogliere gli appassionati della disciplina con un nuovo appuntamento. Domenica 4 ottobre, il Palazzetto dello Sport "Lorenzo Ravizza" ospiterà infatti il 3° Torneo Regionale “Città di Alassio”, organizzato da APS Burraco Liguria con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, il sostegno della Rete di Destinazione Alassio con le risorse dell'imposta di soggiorno destinata dal Comitato Locale del Turismo (CLT) e la collaborazione della società partecipata Gesco.

“Questo nuovo evento federale – spiega l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti – porta nella Città del Muretto centinaia di giocatori e appassionati e si inserisce nel calendario di iniziative capaci di coniugare sport e turismo, contribuendo a valorizzare Alassio anche nel periodo autunnale, quando la nostra città esprime al meglio la propria vocazione al turismo sportivo, sia attraverso le attività outdoor, naturalmente, sia grazie alla possibilità di mettere a disposizione strutture di eccellenza come il nostro Palaravizza”.



Il torneo, riservato ai tesserati FIBUR, si svolgerà secondo la formula federale internazionale. Il programma prevede due turni con sistema Mitchell, tre turni con sistema Danese a girone unico, seguiti da due turni con sistema Danese a girone di merito e dalle premiazioni.



Il cuore della manifestazione sarà il Palazzetto dello Sport Ravizza, sede delle gare federali. Ad anticipare il Torneo Regionale, sabato 3 ottobre il Burraco farà tappa all’Hotel Toscana, dove a partire dalle ore 21 si svolgerà il Torneo Federale Internazionale, con un turno con sistema Mitchell seguito da 3 turni con sistema danese.



A coordinare lo svolgimento della competizione sarà la direttrice di gara Donatella Cambiaghi, affiancata dall’arbitro computerista Marco Alba e dagli arbitri federali presenti in sala.



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Noemi Pastorino al 380 3063360 o Donatella Cambiaghi al 339 1234733.



