Ceriale, Giordano non è più vicesindaco: "Tradimento verso gli elettori". Fasano azzera la giunta

“Stamattina si è consumato il tradimento verso gli elettori. Non sono più il vostro vicesindaco”. Con queste parole, affidate a un post sui social, Luigi Giordano ha salutato il suo incarico e i cittadini. La decisione del sindaco Marinella Fasano di revocare le deleghe a tutta la maggioranza segna un punto di svolta nella tormentata vita politica cerialese.

“Tutti i messaggi che sto ricevendo sono la conferma della fiducia che i cittadini ripongono in me – afferma Giordano –. Non ho bisogno di altro. Sono felice dell’affetto dei cittadini, per me vale più di tutto”. E in poche ore i commenti di solidarietà sono diventati centinaia.

Dal canto suo, Fasano parla di una scelta sofferta, che avrebbe visto negli ultimi mesi astio e tensioni interne, clima che ha reso difficile il lavoro da svolgere per amministrare la città.

Presa la decisione, Fasano non ha perso tempo e ha già azzerato tutte le deleghe, preparando un vero e proprio rimpasto: in giunta entreranno anche due esponenti della minoranza. Barbara De Stefano e Daniele Gaglioti resteranno per la maggioranza, mentre Piercarlo Nervo ed Eugenio Maineri porteranno in dote i voti dell’opposizione.

Una decisione che Giordano non accetta: “Sono dispiaciuto anche per Marcello Stefanì e Nadia Ligustro. Io, comunque, non mi scoraggio: chiederò le dimissioni del sindaco per tradimento nei confronti di chi ci ha votato”.

Nello scenario più plausibile, Barbara De Stefano resterebbe titolare delle Politiche sociali e potrebbe assumere anche la carica di vicesindaco, mentre la delega al Bilancio passerebbe a Piercarlo Nervo. A Eugenio Maineri andrebbe la Polizia locale, mentre Daniele Gaglioti continuerebbe a seguire lo Sport. Per Gianbenedetto Calcagno, che perderebbe l’assessorato, si profila invece la presidenza del Consiglio comunale. Luigi Giordano, pur senza più la carica di vicesindaco, resterebbe consigliere con la probabile delega all’Ambiente.