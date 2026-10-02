Zonta Club Alassio-Albenga: la psicologa albenganese Graziella Cavanna nuova area director dell'area 03 del distretto 30

Nell’anno in cui un’italiana, Fernanda Gallo Freschi, guida Zonta International nel ruolo di Presidente Internazionale, anche la Liguria e il Ponente savonese rafforzano la propria presenza all’interno dell’organizzazione.

La psicologa e psicoterapeuta albenganese Graziella Cavanna, socia dello Zonta Club Alassio-Albenga, è stata eletta Area Director dell’Area 03 del Distretto 30, che riunisce i Club Zonta di Liguria, (con numerosi club da Ventimiglia fino al Tiguglio, Genova, Imperia, Savona comprese), Piemonte e Valle d’Aosta.

Nel nuovo incarico la dottoressa Cavanna avrà il compito di coordinare l’attività dell’Area, favorire la collaborazione tra i Club e rappresentare il collegamento con il Board del Distretto 30 che raccoglie club a livello europeo. Ad affiancarla nella Segreteria del Board di Area sarà un'altra ponentina: Giusy Nalbone, di Ortovero, funzionario Responsabile Ufficio Segreteria del Sindaco del Comune di Albenga, che vanta una qualificata esperienza e apporterà un contributo all’efficienza della gestione amministrativa e organizzativa dei Meeting dell'Area.

«È un grande onore e insieme una responsabilità guidare una rete di Club così attiva», dichiara l’Area Director Graziella Cavanna. «Zonta International si fonda sui valori dell’uguaglianza, dell’amicizia, dell’inclusione, del rispetto e dell’integrità. Principi che devono tradursi in azioni concrete, capaci di incidere realmente sulla vita delle donne e delle ragazze. Attiva da oltre un secolo, Zonta International opera a livello locale e internazionale per costruire un mondo migliore per le donne e le ragazze attraverso attività di service e advocacy. L’organizzazione, infatti, gode dello status consultivo generale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e partecipa ai lavori della Commissione ONU sulla Condizione delle Donne (CSW): può così portare l’esperienza e la voce delle proprie socie, nel confronto internazionale sui temi dei diritti e sulla condizione femminile”.

Sul territorio questo impegno assume forme diverse: ad esempio, lo Zonta Club Alassio- Albenga, come gli altri dell’Area 03 Distretto 30 di cui Graziella Cavanna fa parte, propone iniziative educative nelle scuole, borse di studio e opportunità rivolte alle giovani, progetti dedicati alla salute e all’autonomia delle donne, azioni di contrasto alla violenza di genere e attività di advocacy.

“Si tratta di percorsi che vanno a promuovere l’autonomia femminile, dal punto di vista professionale e lavorativo. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle nuove generazioni, affinché le giovani donne possano trovare in Zonta non soltanto opportunità, ma spazi reali di partecipazione, responsabilità e leadership, anche con interventi di sensibilizzazione all’importanza di una gestione finanziaria autonoma – spiega la dottoressa Graziella Cavanna che sottolinea l’impegno Zonta International anche sui temi dell’ambiente che a livello locale sta coinvolgendo l’Istituto agrario di Albenga.

“L’impegno di Zonta Says NOW, richiama l’attenzione sulle conseguenze del cambiamento climatico e delle emergenze ambientali sulle donne e sulle ragazze e promuove azioni concrete nelle comunità. In questa direzione si inserisce la collaborazione con l’Istituto Agrario per un progetto di recupero di un’area colpita dagli incendi.”.

Un percorso nel quale è fondamentale anche la collaborazione degli uomini. «Costruire una società più equa per donne e ragazze non può essere un obiettivo esclusivamente femminile», sottolinea Cavanna. «Abbiamo bisogno di lavorare insieme, coinvolgendo donne e uomini, istituzioni, scuole e comunità».

Per il nuovo biennio l’obiettivo dell’Area 03 sarà quindi rafforzare la collaborazione tra i Club, valorizzare le esperienze presenti nei diversi territori e sviluppare una rete sempre più capace di dialogare con le istituzioni e con le nuove generazioni.

Una rete locale, parte di un’organizzazione internazionale, unita da un obiettivo comune: costruire un mondo in cui ogni donna e ogni ragazza possa avere le stesse opportunità di scegliere, partecipare e guidare.