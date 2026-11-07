Chiusura ponte sull'Aurelia, incontro Comitato-Confcommercio: tracciata una linea d'azione su 5 punti chiave

Si è tenuto giovedì scorso un incontro tra la delegazione del Comitato Esercenti Ponte Savona–Vado e la presidenza di Confcommercio, rappresentata dal Presidente Enrico Schiappapietra.

Il confronto ha visto una convergenza d'intenti con lo scopo di definire azioni concrete per tutelare la tenuta economica e sociale delle attività commerciali penalizzate dai recenti stravolgimenti viari.

"Il Comitato esprime apprezzamento per la disponibilità e la sensibilità dimostrate dal Presidente Schiappapietra e dall'associazione, che si sono messi a disposizione per condividere gli obiettivi del Comitato e fare da cassa di risonanza istituzionale sulle tematiche più urgenti" spiegano.

Dall'incontro è emersa una linea d'azione condivisa su cinque punti chiave:

Tutele e sgravi sui tributi locali: Avvio di un'azione coordinata nei confronti delle Amministrazioni Comunali di Savona e Vado Ligure per richiedere l'abbattimento della quota variabile della TARI e le agevolazioni sul Canone Unico Patrimoniale (suolo pubblico e insegne);

Monitoraggio dei dati e Dossier di Impatto Economico: Predisposizione di una rilevazione periodica dei dati fiscali e di fatturato tra le imprese impattate, necessaria per elaborare un Dossier d'Impatto Economico a supporto delle richieste di ristori e fondi di emergenza regionali;

Analisi dei flussi di traffico e visibilità: Richiesta formale ad ANAS e Polizie Locali dei dati sui volumi veicolari prima e dopo la chiusura del ponte, al fine di quantificare il calo di visibilità commerciale e aprire un confronto a tutela dei commercianti gravati dai canoni di locazione;

Liquidità e sostegno creditizio: Attivazione dei canali Confidi dell'associazione per favorire accordi con gli istituti di credito, mirati alla sospensione delle rate dei mutui aziendali e all'accesso a liquidità agevolata;

Segnaletica stradale e viabilità: Sollecito formale agli enti competenti per l'installazione immediata di una cartellonistica corretta e visibile su entrambi i sensi di marcia, per indicare chiaramente la raggiungibilità delle attività della zona.

"Il Comitato Esercenti Ponte Savona–Vado valuta positivamente l'esito del colloquio, fiducioso che la collaborazione con Confcommercio consenta di portare avanti con maggiore forza ed efficacia le istanze di tutti i commercianti presso i tavoli istituzionali" concludono.