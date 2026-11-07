Millesimo guarda a Praga: un progetto per valorizzare i legami con la Boemia

Un annuncio a sorpresa che apre prospettive internazionali per Millesimo e la Val Bormida: in occasione del Convegno di Studi Storici, organizzato dall’associazione Millesimo Vive Arte e Storia e patrocinato dal Comune per le celebrazioni dell’820° anniversario della fondazione di Millesimo, il sindaco Francesco Garofano ha svelato alla cittadinanza e agli studiosi i dettagli del progetto strategico "Millesimo in Boemia".

Nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha approvato una deliberazione d’indirizzo volta a trasformare in un percorso concreto di promozione turistica e culturale i risultati della ricerca scientifica curata dal prof. Carmelo Prestipino, presidente della Sezione Valbormida dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Lo studio documenta il radicamento plurisecolare del ramo comitale dei Del Carretto di Millesimo, proprietari della fortezza di Vilémov e del monumentale Palazzo Carretto-Millesimovský, perla barocca nel cuore di Praga.

"Nel festeggiare l’820° anniversario della fondazione di Millesimo, avvenuta il 9 novembre 1206, desideriamo riscoprire e valorizzare a pieno le pagine più significative e suggestive della nostra storia. Ringrazio sentitamente il prof. Carmelo Prestipino e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri per il rigoroso lavoro svolto, che regala alla comunità un patrimonio documentario di straordinario rilievo", dichiara il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano. "La conoscenza delle nostre radici è la base migliore per costruire opportunità di sviluppo turistico e culturale. Millesimo è un borgo d’eccellenza — inserito tra i Borghi più belli d’Italia, nei Siti Storici Grimaldi di Monaco, tra le Città del Tartufo e certificato Comune Plastic Free — e intendiamo valorizzare questa identità proponendoci come hub ricettivo per tutta la Val Bormida, tra le Langhe e la Riviera. Il legame con Praga ci consente di arricchire il programma dell’820° anniversario e inserire il nostro territorio nel circuito del 'Turismo delle Radici'".

L’approvazione della delibera segna il primo passo del percorso: nei prossimi giorni l’atto sarà inviato alla Regione Liguria per richiedere il patrocinio e l’affiancamento istituzionale necessari ad avviare i primi contatti ufficiali con le rappresentanze della Repubblica Ceca.

Prossimamente, il Comune organizzerà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, durante il quale il prof. Carmelo Prestipino illustrerà nel dettaglio la storia e le testimonianze dei Del Carretto in terra boema.