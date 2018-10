Illy produrrà capsule del caffè compatibili con le macchine Nespresso

La straordinaria novità in arrivo per tutti gli appassionati di caffè si fa strada in tutt’Europa. Andrea Illy, il presidente dell’omonima azienda produttrice di caffè, ha firmato un accordo con la prestigiosa compagnia Jde per la realizzazione di capsule Illy compatibili con macchina caffè Nespresso.



Il buon caffè sempre a portata di mano



Illy da diversi anni, è sinonimo di caffè di ottima qualità. L’azienda leader nel settore ha realizzato e distribuito caffè in polvere, chicchi, cialde e capsule, in maniera capillare nel territorio italiano e continentale. Le qualità del caffè Illy sono affermate e ben conosciute ad una vasta gamma di clientela, si tratta di un caffè denso, cremoso e dal gusto inconfondibile. Oggi è possibile assaporare una squisita tazzina di caffè Illy non soltanto al bar, ma anche a casa. La novità risiede nel fatto che a partire dal prossimo anno, si stima entro il primo semestre, verranno prodotte e distribuite sul mercato italiano ed europeo, le capsule Illy compatibili con le macchinette firmate Nespresso.

Tutto ciò è stato possibile in seguito ad un accordo tra il presidente Illy e una nota società olandese, la Jde. All’azienda Jacobs Douwe Egbert è stato affidato il delicato compito di fabbricare le capsule in alluminio che conterranno il caffè Illy, queste capsule saranno compatibili con tutte le macchinette Nespresso. Si tratta di un’alleanza aziendale che apre molteplici opportunità a tutti coloro che possiedono macchine da caffè Nespresso e vogliono gustare un ottimo caffè Illy direttamente a casa.



L’occasione ideale per bere un buon caffè



Il caffè non è semplicemente una bevanda comune, ma è molto di più! Se provi anche soltanto un momento a riflettere sull’importanza del caffè nella società odierna, ti renderai subito conto che non si tratta di una mera bevanda calda, ma di una formidabile occasione. Il caffè è un ottimo alleato per iniziare bene la giornata, riduce la sonnolenza e aiuta il cervello alla concentrazione. Il caffè inoltre riduce lo stress e aumenta il buonumore.

La pausa caffè è considerata un’opportunità geniale per fare un break dal lavoro e socializzare con le persone che ti stanno vicino. Ma per fare in modo che il caffè sia un momento speciale, anche in casa, è necessario che sia buono. La polvere di qualità deve essere trasformata in una formidabile bevanda, grazie al contributo di una macchinetta che assicura performance impeccabili. Ecco che la bontà del caffè Illy si sposa con le prestazioni degli elettrodomestici Nespresso, regalando ad un pubblico maggiore di consumatori, la possibilità di bere a casa un ottimo caffè.



Uno strumento indispensabile



Le macchine da caffè, oltre ad essere molto diffuse, sono anche molto pratiche da utilizzare e semplici da pulire. In poche mosse puoi fare un caffè a regola d’arte anche in casa, senza dover effettuare lunghe preparazioni e senza sporcare la cucina. Inoltre una buona macchinetta può essere adoperata con facilità da tutti. La manutenzione e il cambio degli accessori deve esser fatto periodicamente, per garantire all’elettrodomestico una vita prolungata negli anni. Ecco che risulta importante per una pausa speciale domestica, acquistare una macchina da caffè di qualità e inserire una capsula ad hoc.