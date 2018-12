Segno, tutto pronto per la 16a Edizione del Presepe Vivente "ù Bambin de cent'anni fà"

A Segno, frazione del Comune di Vado Ligure, tutto è pronto per il tradizionale Presepe Vivente “ù Bambin de cent’anni fà” - ambientato agli inizi del 1900 - che vuole riproporre i mestieri e i costumi di inizio secolo, attraverso uno squarcio di vita quotidiana del tempo, giunto quest'anno alla 16aEdizione.

Nelle notti del 22-23-24 dicembre, a partire dalle ore 20 e fino alla mezzanotte circa, la piccola frazione, cambia vesti e si trasforma in un antico borgo: si aprono le porte delle tradizionali “baracche”, le costruzioni all’interno delle quali vengono rappresentati i vari mestieri e le scene di vita quotidiana e si abbandona l’illuminazione elettrica per prediligere lampade ad olio, fiaccole e bracieri, al fine di riproporre l’atmosfera “magica” di un tempo.

Nella serata del 24 dicembre, al termine della manifestazione, alla mezzanotte, nella Chiesa Parrocchiale di San Maurizio verrà celebrata la Santa Messa di Natale animata dalla Corale Parrocchiale diretta da Giuseppe Rebella.

Anche quest'anno, grazie all'Amministrazione Comunale, sarà attivo un servizio GRATUITO di bus navetta con i seguenti orari: sabato 22 dicembre Partenza da Vado Ligure: ore 20,00 - ore 21,00 - ore 22,00 Ritorno da Segno: ore 20,30 - ore 21,30 - ore 23,30; domenica 23 dicembre Partenza da Vado Ligure: ore 20,00 - ore 21,00 - ore 22,00 Ritorno da Segno: ore 20,30 - ore 21,30 - ore 23,30; lunedì 24 dicembre Partenza da Vado Ligure: ore 20,00 - ore 21,00 - ore 22,00 - ore 23,00 (la corsa delle ore 23,00 in partenza da Vado Ligure viene effettuata con due mezzi) Ritorno da Segno: ore 20,30 - ore 21,30 - ore 22,30 - ore 01,00 (la corsa delle ore 01,00 in partenza da Segno viene effettuata con due mezzi).

Percorso andata: partenza da via Aurelia nei pressi del civico 232 di fronte alla Trattoria del Camionista, poi via Aurelia, via Caduti per la Libertà, Piazza San Giovanni Battista per proseguire lungo via Piave fino alla frazione Segno. RITORNO: partenza dalla frazione Segno (ex edificio scolastico) – discesa verso Vado Ligure, via Sabazia, Piazza Mathon, via G. Ferraris. Arrivo in via Aurelia nei pressi del civico 232 di fronte alla Trattoria del Camionista.

Fermate: il bus navetta esegue capolinea in via Aurelia nei pressi del civico 232 di fronte alla Trattoria del Camionista e svolge le seguenti fermate : - piazza San Giovanni Battista fermata autobus (solo andata) - Valle di Vado di fronte alla S.O.M.S. “Pace e Lavoro” (andata e ritorno) - Località Sant'Ermete sul ponte di via Pertinace (andata e ritorno) - Frazione Segno di fronte alle ex Scuole Elementari (andata e ritorno) - Piazza Mathon (solo ritorno).

“La manifestazione, giunta quest'anno alla 16a Edizione - spiegano gli organizzatori - è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Vado Ligure; ai numerosi sponsor - locali e non - che ogni anno contribuiscono con i loro “aiuti”, ma soprattutto grazie alla creatività, alla disponibilità e alla volontà degli abitanti del paese di Segno che dedicano molte settimane alla creazione di uno scenario così suggestivo. Un particolare ringraziamento alla Società Cattolica “Fede e Lavoro”, alla S. M. S. “Fratellanza Segnese”, al Comitato Locale di Vado Ligure della Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile di Vado Ligure e al Gruppo Alpini di Vado-Quiliano per la preziosa collaborazione".