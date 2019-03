Toirano vara un ricco piano di lavori pubblici per il 2019

Un 2019 esplosivo per i lavori pubblici a Toirano. Nel consiglio comunale del 18 marzo, è stato varato il piano dei lavori pubblici. Solo per il 2019 le opere già finanziate e messe a bilancio ammontano al Milione di euro, di cui oltre 600.000 finanziate dalla Regione Liguria, alla quale vanno i ringraziamenti da parte di tutta Toirano per il sostegno dato sino ad oggi.

Afferma il vicesindaco De Fezza: “Il giorno dopo il consiglio comunale nel quale abbiamo approva il bilancio ed il piano delle opere pubbliche, abbiamo fatto un tavolo tecnico di 5 ore con i professionisti e i funzionari dell ufficio tecnico per programmare tutti gli interventi e per avviare i cantieri. Sono molto soddisfatto di chiudere il quinquennio con questo ultimo colpo di coda decisivo per Toirano, che nei prossimi mesi si trasformerà in un cantiere”



Elenco degli interventi

RIQUALIFICAZIONE NELLE BORGATE:

Località Giaire: nell’abito di una convenzione urbanistica verrà restaurato il lavatoio dal Ponte delle Giaire che risale al 1500. E’ inoltre prevista la demolizione del rudere su via ponte medievale e la realizzazione di nuovi posti auto. A completamento dell’opera si procederà con il potenziamento della rete di pubblica illuminazione. L'importo dei lavori ammonta a circa 30.000 euro.



Borgata Barescione: è già stato presentato il progetto esecutivo per riqualificare l’area dietro la Chiesa di San Rocco per realizzare la nuova pavimentazione e apporteremo un completo restyling al lavatoio. L’opera è finanziata con i proventi degli oneri di urbanizzazione di un intervento edilizio in corso di attuazione. L'importo lavori ammonta a circa 25.000 euro.



EDILIZIA SCOLASTICA-IMPIANTI SPORTIVI

Adeguamento antincendio delle Scuole Elementari “Giuseppe Polla”: lavori di messa in sicurezza scuola elementare, rifacimento di tutti i controsoffitti interni all edificio, si procederà con lavori sull'involucro esterno quali il rifacimento del manto d impermeabilizzazione della copertura e la ritinteggiatura di tutta la facciata l importo lavori ammonta a €.100.000 di cui 50.000 finanziati con contributo regionale ed il restante con risorse del bilancio Comunale. Le opere saranno da eseguite nella pausa estiva dalle lezioni.



Ristrutturazione e riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport “Roberto Giuliano”: è un opera interamente finanziata dal credito sportivo con un mutuo a tasso zero per un importo di 160 mila euro. Sono previsti lavori di sostituzione di tutti i serramenti esterni, il rifacimento degli impianti termici e la realizzazione della facciata esterna, con il sistema a cappotto termico per la riqualificazione della classe energetica.



Impianto Sportivo “Rosario Greco” campetto da calcio a 5: sistemazione frana in loc. boschetto che minaccia l’impianto sportivo sottostante, opera che ammonta a €.70.000 finanziata con contributo protezione civile regionale nell’ambito dei danni alluvionali del 2018.



Area Grotte: sono previste opere di ingegneria naturalistica per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il consolidamento dei versanti a monte e la riqualificazione della viabilità. E’ un opera interamente finanziata dalla Regione Liguria per un importo lavori di 80.000 euro.



Realizzazione di Nuovo argine fiume Varatella: è prevista la realizzazione di una scogliera d’argine in località Canepri prossimità dell impianto sportivo dei campi da Tennis. E’ un opera interamente finanziata dalla Regione Liguria per un importo lavori di 100.000 euro.



VIABILITA’

Borgata Certosa: dopo aver dato il via alla realizzazione del parcheggio pubblico in località Certosa che sarà accantierato i primi giorni dì aprile, oltre a realizzare detti posti auto, realizzeremo la nuova viabilità mediante l’allargamento della sede stradale e il rifacimento dei sotto servizi. L importo lavori ammonta ad euro 147.000. L’opera è finanziata con risorse proprie già allocate a bilancio.

“Questo intervento mi rende particolarmente orgoglioso, in quanto è una delle opere pubbliche più attese dagli abitanti della borgata, dal dopo guerra sino ad oggi. Un risultato raggiunto con molta fatica, ma che porterà al riordino urbano delle aree”.



Località Varatella: a settembre inizieranno i lavori per la demolizione e ricostruzione del nuovo ponte sul Varatella che mette in comunicazione la località otto-pagliacci con Via Braida. L’opera è interamente finanziata da Regione Liguria con un finanziamento di 220.000 euro.



Viabilità Via Nevalle e Via Buschei: è stato istituito un apposito capitolo a Bilancio per recuperare i crediti che il comune vanta nei confronti dei soggetti attuatori delle operazioni edilizie che si sono negli anni . Per tanto con tale recupero monetario sarà interamente finanziata la riqualificazione della viabilità che ammonta a 40.000 euro.



Viabilità Via Mainero e zona artigianale: prossima settimana provvederemo a consegnare i lavori alla ditta che si è aggiudicata la gara d appalto per asfaltare via Mainero e la Zona artigianale. Il manto stradale di entrambe le vie versava in gravi condizioni, “sono strade di importante rilevanza strategica e molto trafficate, la prima è l ingresso al paese, che merita il giusto decoro, la seconda è l accesso all area artigianale dove le nostre in questo momento di difficoltà economica aziende hanno necessità di ricevere risposte concrete dagli enti”. L'importo dei lavori ammonta a 90.000 euro.