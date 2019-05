Chiusura della campagna elettorale per la lista "Toirano continua..." di Giuseppe De Fezza

Si svolgerà il 24 maggio alle 21 in piazza della Libertà a Toirano (oppure, in caso di maltempo, al chiuso nella sala consiliare “Arnaldi” di via G.B. Parodi) la cerimonia di chiusura della campagna elettorale per la lista “Toirano continua…” guidata dal candidato sindaco Giuseppe De Fezza.

L’incontro rappresenterà l’occasione per presentare nuovamente alla cittadinanza il “Programma di lavoro e di impegno” stilato dalla lista.

Tra i punti-chiave del programma, già annunciati dal candidato Giuseppe De Fezza in occasione della presentazione della lista, ricordiamo: “L’approvazione del PUC, un piano semplificato e senza grandi distretti di trasformazione per non gravare ulteriormente su una città già abbastanza sviluppata in termini di lottizzazione; un grande progetto di turismo sostenibile e culturale e di sviluppo rurale, con un progetto di microricettività; il restyling di un vero e proprio ‘monumento’ come è il lavatoio cinquecentesco di Le Giaire; la sistemazione della piazza dietro San Rocco a Barescione; adeguamento antincendio delle scuole Polla; 160mila euro finanziati per il palazzetto ‘Roberto Giuliano’ di via Aldo Moro; 70mila euro per mettere in sicurezza la falesia dietro il campo sportivo ‘Rosario Greco’ e mitigare il rischio idrogeologico; 147mila euro in viabilità e sottoservizi a piazza Certosa; 224mila euro dalla Regione Liguria per il nuovo ponte sul Varatella; altri 100mila per proseguire l’arginatura del Varatella nel lato opposto a località Pizzaretto; l’informatizzazione di vari servizi, introducendo anche lo streaming dei consigli comunali, per semplificare la vita dei cittadini”.

Sottolinea il candidato alla carica di sindaco: “Non faremo promesse da libro dei sogni. Tutte le opere sono già finanziate e messe a bilancio per il 2019”.

Ultimo ma non certo per importanza, il progetto dedicato all’outdoor nelle aree ex Martinetto, illustrato da De Fezza: “Sarà il grande polo sportivo outdoor che tutta la provincia ci invidierà e per il quale ho già ricevuto i complimenti da comuni vicini e associazioni sportive sul territorio: pista per MTB, palasport con palestre indoor per l’arrampicata, clubhouse e area ristoro per atleti e turisti, ampliamento delle palestre di arrampicata esterne e una grande ripiantumazione del verde per creare aree pic nic e un parco avventura per bambini”.

Nella chiusura della campagna elettorale, Giuseppe De Fezza sarà affiancato dai candidati della sua squadra:

Deni Aicardi - 55 anni, tecnico di laboratorio biomedico in servizio all’ASL Savonese n.2.

Pamela Barberi - 37 anni, docente scuola primaria già coordinatrice del plesso scolastico

Piero Beccaria - Commendatore della Repubblica.

Gianfranca Lionetti - Segretario generale in pensione.

Federica Moreno - 44 anni, ingegnere libero professionista.

Claudio Oddo - 37 anni, appuntato dell Arma dei Carabinieri.

Nicola Panizza - 33 anni, dottore di ricerca in filologia docente istituto superiore.

Valentina Ponzellini - 33 anni, impiegata amministrativa.

Cinzia Richero - 45 anni, tecnico del restauro.

Roberta Tognoloni - biologa consulente farmaceutica.

Il commento del candidato sindaco Giuseppe De Fezza:

"È una squadra competente e ricca di figure professionali pronte per la guida del paese nel prossimo quinquennio. Ogni candidato ha attitudini ed esperienze specifiche, che metterà a disposizione della comunità nel prossimo percorso amministrativo”.