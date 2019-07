Spotorno: presentazione del romanzo “La mia tana”

Si svolgerà giovedì 11 luglio alle ore 21, nella prestigiosa e suggestiva cornice della Sala Convegni Palace di Spotorno, la presentazione del romanzo “La mia tana” della scrittrice spotornese Sabrina Volpe.

Per l’autrice si tratta del frutto di un lungo percorso, intimo, personale. Anni e anni di scritti, come una sorta di diario, sono confluiti in quest’opera che trasmette al lettore, seppur in chiave romanzata, un toccante bagaglio di ricordi e di emozioni, frutto di un vissuto travagliato.

Un altro aspetto particolarmente interessante sta nel fatto che il libro è stato pubblicato grazie alla formula del crowdfunding, una soluzione sempre più adottata da numerosi giovani artisti, scrittori, musicisti, registi, resa possibile dal diffondersi delle moderne piattaforme telematiche e social.

Per questo motivo l’incontro dell’11 luglio sarà l’occasione per Sabrina Volpe per ringraziare tutti i “raisers”, cioè coloro che hanno contribuito materialmente alla pubblicazione, ma anche per far conoscere la sua opera a chi ancora non ha avuto il piacere di leggerla.

Intervistata dai giornalisti Elisabetta Mandraccio e Alberto Sgarlato, Sabrina Volpe sarà protagonista indiscussa di un emozionante talk-show nel quale la componente biografica si stempererà in tematiche sociali di forte attualità.

Infatti lo spunto di partenza del romanzo è uno spiacevole episodio di sopruso subito dall’autrice in giovanissima età. Per questo motivo sono caldamente invitate a partecipare le associazioni attive sul territorio nel campo del sociale e della lotta alla violenza sulle donne, che potranno intervenire raccontando brevemente al pubblico in cosa consiste la propria attività.

Si ringrazia il Comune di Spotorno per la collaborazione prestata nella realizzazione dell’evento.