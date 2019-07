Grande attesa per il "Bal Masqué" di BNI domani sera ad Andora

Domani sera, sabato 6 luglio, a partire dalle 21:30 ad Andora, nella suggestiva cornice delle Rocce di Pinamare, nascerà un nuovo evento targato BNI. Si chiama “Le Bal Masqué” (tradotto: il Ballo Mascherato) e prevede un dress-code in total white.

Certo, ormai mancano poche ore all'evento, ma chiunque fosse interessato a conoscere qualche dettaglio in più può contattare i numeri: 338 2105685 (Barbara Raso) oppure 346 2124816 (Fabrizio Lapenna).

Che cos’è BNI (Business Network International), i Lettori più affezionati di Savonanews lo ricorderanno già: si tratta di un progetto di “economia collaborativa”, nato negli USA 35 anni fa e oggi condiviso in oltre 150 nazioni del mondo, con oltre 8000 gruppi di lavoro (tecnicamente detti “Capitoli”) e oltre 300 in Italia. Lo scopo è quello, tramite il passaparola e attraverso tutta una serie di eventi, di condividere testimonianze, esperienze, competenze così da trovarsi veramente a collaborare nella quotidianità delle proprie attività in modo proficuo e soddisfacente per tutti, traendo appagamento da un’attività professionale che si svolge con passione, entusiasmo e preparazione.

Tornando a “Le Bal Masqué” ci racconta proprio Barbara Raso: “Tutti gli anni BNI organizza in media due grandi eventi di socializzazione fortemente incentrati sul concetto di stare insieme e conoscere questa magnifica realtà di economia collaborativa. Si tratta di incontri molto vasti, che permettono a più Capitoli di confrontarsi. E per la prima volta uno di questi appuntamenti approda in Riviera Ligure: un importante segnale di valorizzazione verso questo meraviglioso territorio, che sta dimostrando sempre maggiore attenzione e interesse verso il mondo dell’economia collaborativa.

Per questo evento estivo, invece, abbiamo scelto Andora non solo per la straordinaria bellezza delle Rocce di Pinamare, ma perché logisticamente è un perfetto trait-d’union tra i nostri Capitoli situati nelle province di Savona e Imperia, ma è anche pratico da raggiungere per gli ospiti dei vicini Capitoli piemontesi. L’evento è curato dall’Agenzia Gattirandagi Wedding & Events e potrà contare sulla partecipazione di Dario Castagna e Monica Passini, i vertici della nostra Region.

Inoltre ci saranno ospiti musicali, dj-set, un buffet e… Una trovata simpatica: essendo un ballo in maschera ovviamente stiamo parlando delle maschere, suddivise nei colori Bianco, Nero, Oro, Argento, in base ai Capitoli di provenienza, per ogni Capitolo un colore. E naturalmente ricordiamo che è gradita la partecipazione di imprenditori di ogni settore economico interessati a conoscere BNI per scoprirne i progetti ed avvicinarsi al mondo dell’economia collaborativa”.