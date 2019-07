Emergenza caldo ospedale San Paolo: interpellanza urgente del consigliere della Lega Remigio

Il consigliere comunale della Lega Alfredo Remigio presenterà al prossimo consiglio comunale di Savona un'interpellanza urgente in merito al tema dell'emergenza caldo nell'ospedale San Paolo con la richiesta di intervento da parte del sindaco e dell'assessore competente.

"La direzione ospedaliera dell'Asl 2 savonese si è limitata a distribuire bottiglie d'acqua ai ricoverati e nei reparti non si respira, soprattutto nei piani alti, in Medicina, dove sono ricoverati in maggioranza pazienti anziani. E le strutture non sono state mai dotate dell'aria condizionata" spiega Remigio nell'interpellanza.

"Considerato che per la prima volta l'Asl2 ha annunciato di avviare i lavori solo dal 2020, all'arrivo dei fondi. La situazione è molto allarmante e serve urgentemente un piano di intervento per quest'estate che difficilmente arriverà. Il problema sussiste anche per i lavoratori, che chiedono strumenti per compensare i disagi come un impianto di condizionamento".