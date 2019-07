A Carcare una giornata di formazione sul "conto termico"

Venerdì 19 luglio, Carcare ospiterà presso il "Teatro Santa Rosa" dalle ore 10.00 alle ore 14, i rappresentanti del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) per svolgere una giornata di formazione sul cosiddetto "conto termico".

Interverrà, inoltre, un rappresentante di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), per presentare le iniziative di CDP, in materia di efficientamento energetico, nell’ambito del Piano Industriale 2019-2021.

L'obiettivo è quello di approfondire i temi relativi all'accesso agli incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici, così come è già avvenuto per alcuni plessi presenti nei nostri Comuni.

Tale iniziativa è stata promossa dal Sen. Paolo Ripamonti, Vice Presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica, in collaborazione con i rappresentanti dell'ente, al fine di fornire strumenti utili a dare un ulteriore impulso all'opera di ricostruzione dei nostri territori, ponendosi inoltre come obiettivo quello di informare puntualmente gli amministratori comunali, in particolare i tecnici, delle possibilità di finanziamento e incentivi, che il GSE mette a disposizione per questo tipo di attività.

Sarà un importante momento di approfondimento per rendere più chiare, e conseguentemente più efficaci, le procedure istruttorie di richiesta di accesso ai cofinanziamenti. L’evento avrà diritto all’emanazione dei crediti formativi per i tecnici e professionisti che interverranno.