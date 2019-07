"Tipici da spiaggia": successo per il format ligure della manifestazione SIB Confcommercio (FOTO)

Nella straordinaria cornice della “Baia del Sole” per “Cooking School on the beach”, nell’ambito della campagna di promozione dei prodotti esperienziali,è stata la volta del giovane talento Simone Rupil che, insieme al suo staff, ha coinvolto i turisti delle spiagge di Borgo Barusso in una performance collettiva di pasticcini decorati con i fiori eduli del progetto InterregAlcotraANTEA, in abbinamento a winetasting di vini D.O.P Liguri: Pigato, Vermentino, Rossese e Granaccia della cantina BioVio recentemente premiati con i “tre bicchieri” del Gambero Rosso.