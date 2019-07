Staffe televisione per arredare la zona giorno o la camera da letto

Al giorno d’oggi non sappiamo più rinunciare a guardare la televisione in qualunque stanza della casa ci troviamo. Abbiamo un televisore in soggiorno, uno in cucina, un altro ancora in camera da letto. Neppure quando andiamo in palestra riusciamo a distogliere lo sguardo da uno dei tanti schermi che ci propongono musica o notizie.

Il miglior sistema per inserire la TV in un ambiente domestico è sicuramente quello di utilizzare delle staffe televisione . Si tratta di supporti in metallo che si fissano nella parte posteriore della TV e poi si agganciano alla parete o ad una colonna portante. E’ un sistema molto pratico ed economico, che non rinuncia all’estetica in quanto la staffa TV è completamente nascosta alla vista.

Come fare una scelta tra la miriade di staffe televisione presenti in commercio?

Innanzitutto il criterio base è quello della compatibilità con il proprio televisore. Parliamo dello standard VESA, che regola le distanze tra i fori posteriori della televisione, quelli che servono per agganciare la staffa per TV.

Se per esempio la distanza tra i fori in larghezza è 400 mm ed in altezza è 400 mm, si parla di VESA 400x400. Quindi non dovrai fare altro che conoscere lo standard VESA della tua TV e verificare che è supportato dalla staffa che stai per comperare.

Un altro criterio importante è la portata della staffa, solitamente indicata in Kg ; è bene che il peso della TV non ecceda la portata della staffa, per evitare problemi di stabilità.

Altri criteri di scelta riguardano le funzionalità che una staffa TV mette a disposizione. Ad esempio, se hai necessità di cambiare l’angolo di visuale del televisore, scegli una staffa estraibile e girevole, con due o più snodi che ti permettono di orientare al meglio lo schermo. Se invece ti interessa cambiare l’altezza della TV, meglio scegliere un supporto da pavimento con altezza regolabile.

ArredaTV è un negozio online specializzato in mobili porta TV, supporti TV e staffe televisione. Al suo interno potrai trovare un vasto catalogo di staffe di ogni tipo, sia per uso residenziale, sia per installazioni professionali e commerciali.

Cosa distingue ArredaTV dagli altri negozi online? Per prima cosa, essendo un negozio specializzato, il personale è altamente formato su una specifica tipologia di prodotti e può darti un supporto qualificato e professionale per risolvere le tue esigenze. Inoltre ArredaTV presenta una serie di garanzie che nessun altro sito di e-commerce online offre interamente.

La spedizione assicurata è gratuita e puoi chiedere anche il preavviso telefonico, in modo che il corriere ti chiami per concordare una fascia oraria di consegna.

Una volta ricevuta la merce, hai 30 giorni di tempo per verificarne la qualità e la funzionalità, e se non sei soddisfatto puoi usufruire del reso gratuito. ArredaTV invierà a sue spese a casa tua un corriere specializzato a ritirare la merce, sollevandoti dal costo e dalla responsabilità di spedire merce fragile. Riceverai un rimborso integrale del 100% della cifra che hai versato.

E se il prodotto si danneggia durante il normale utilizzo? Non preoccuparti, c’è la garanzia sul prodotto della durata di due anni!

Per ulteriori informazioni e per verificare la disponibilità delle migliori staffe televisione: www.arredatv.com