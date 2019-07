Federica Ferraro ci spiega come fare un make up effetto nude, perfetto per l'estate

Desideri avere una pelle luminosa, in salute, senza trucco eccessivo, anzi con un make up no make up? Il trucco, per una donna non deve essere una “schiavitù” ma il mezzo per creare una versione migliore di se stessa, sfumando le imperfezioni e accentuando i tratti migliori del viso. In estate una applicazione troppo marcata può appesantire i lineamenti, e risultare persino “aging”.

“Con l'arrivo dell'estate - ci spiega Federica Ferraro, fashion e beauty blogger - viene voglia di semplificare al massimo il make up e di ridurre il tempo da trascorrere davanti allo specchio. In questo periodo magico, complice la stagione ma non solo, il trend più significativo del momento ha una parola semplice che lo definisce: glow. Il rispetto della bellezza naturale si può ottenere con pochi prodotti fantastici. Se vuoi andare incontro alla tua estate all'insegna dello “splendore” della pelle non dovrai utilizzare nessun fondotinta pesante e nessun copri occhiaie!”.

La regola fondamentale per ottenere ottimi risultati per un make up effetto nude perfetto per l’estate è quella di avere una pelle sempre idratata e soprattutto ben pulita.

“Ci si può aiutare -prosegue Federica - con le BB cream di nuova generazione, tipo BB Cream “C’est Magic” di L'Oréal, un fondotinta idratante e ideale per uniformare il colorito della pelle e ottenere un effetto pelle nuda perfetta, donando un incarnato naturale e radioso. La sua formula con SPF 20 protegge la pelle dai raggi del sole. Poi, per una pelle luminosa, effetto glowy, idratata e naturale l'utilizzo di “Glow Chérie”, sempre di L'Oréal, un illuminante in crema infuso con estratto di melone e anguria sarà perfetto! Se invece desideri un viso ultra-luminoso L'Oréal propone “Glow mon amour”, un illuminante viso liquido in gocce che dona un immediato effetto glowy, perfetto per il make up strobing, che sta soppiantando il contouring ed è adatto soprattutto a chi ha un incarnato chiaro e ama il make-up effetto nude”.

Secondo Federica Ferraro il “make up no make up” deve rappresentare il vademecum del trucco estivo, donando un beauty look cosi naturale e fresco, una pelle luminosa e un colorito sano.

“Un ultimo prodotto importante – conclude Federica – è il blush L'Oréal,“Melon Dollar Baby” color corallo, nuance universale perfetta per adattarsi a tutti i tipi di incarnato. La parola chiave per la tua estate dovrà essere “trasparenza”con un trucco luminoso, ma al tempo stesso nude che non dovrà coprire la tua pelle ma esaltare il suo nuovo colorito estivo!”.