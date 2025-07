Addio ad Agnese Fiallo, ex sindaco di Giustenice e presidente nido d'infanzia di Ceriale

Si è spenta all’età di 83 anni Agnese Fiallo, ex sindaca di Giustenice per due mandati e impegnata nella vita civica di Ceriale, vedova Ottenga. Una "istituzione" in entrambe le comunità locali. A darne il triste annuncio i figli Francesca e Pierluigi, la nuora Costina, il genero Alberto, le affezionate nipoti Camila, Margherita e Anna, le sorelle Maria e Benedetta, le cognate e i parenti tutti.

Stimata da più generazioni, "Agnesina" Fiallo è stata sindaca di Giustenice dal 1988 al 1995. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di presidente della Fondazione "Caterina Parodi" che gestisce il nido d’infanzia di Ceriale, punto di riferimento per molte famiglie del comprensorio.

I funerali si terranno domani, sabato 26 luglio, alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista ed Eugenio di Ceriale.

Al termine della cerimonia funebre, la salma sarà trasferita al cimitero di Giustenice (San Lorenzo) per la sepoltura.

Dal direttore Felix Lammardo e dalla Redazione di Savonanews i più sentiti sentimenti di cordoglio indirizzati alla famiglia.