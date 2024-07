Incidente a Cairo, coinvolte due auto, una si allontana senza prestare soccorso

Questa mattina, poco dopo le ore 7:30, i soccorsi sono stati mobilitati in Corso Brigate Partigiane a Cairo Montenotte a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Secondo quanto riportato, una delle auto, guidata da una donna, è finita fuori strada, mentre l'altra vettura si è allontanata senza prestare soccorso. La centrale operativa del 112 ha subito inviato i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Cairo e i carabinieri.

La donna, uscita dal veicolo incidentato, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma sembra che l'auto fuggita abbia effettuato un sorpasso in una zona non consentita, urtando l'altra vettura e facendola finire fuori strada. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.