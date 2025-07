Stella, un'esercitazione porta ad un grande ritrovamento: la cavalla Assia torna a casa (FOTO)

Un lieto fine quasi inaspettato ma che ha portato grazie alla catena dei soccorsi a ritrovare il cavallo del centro ippico di Stella San Bernardo "Il regno del cavallo Asd".

L'animale, 25 anni, era scappato mercoledì scorso, con sella e finimenti, dalla zona pale eoliche di Pontinvrea.

Poi questa sera il ritrovamento.

"Esercitazione con un lieto fine: Assia la Cavallla scappata è stata ritrovata. Un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile il successo dell'esercitazione di oggi, nata da una situazione reale che ci ha toccato da vicino. Oggi, abbiamo colto l'occasione della scomparsa del cavallo in località Bonomo a Stella per mettere alla prova le nostre capacità, e il risultato è stato eccezionale: l'animale è stato ritrovato sano e salvo - ha detto entusiasta l'assessore e membro della protezione civile di Stella Marco D'Aliesio - Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine alla mia squadra di Protezione Civile di Stella e alle squadre OPEM della Croce Rossa Italiana - Comitato di Stella e la Croce di Cogoleto. La vostra prontezza, la vostra professionalità e il vostro instancabile impegno sono stati fondamentali. Avete dimostrato, ancora una volta, l'importanza di una sinergia efficace tra le diverse forze in campo".

"Questo successo non è solo il ritrovamento di un animale; è la conferma che la nostra comunità può contare su un sistema di protezione civile robusto e ben preparato. Ogni esercitazione ci rende più forti, più coordinati e più pronti ad affrontare qualsiasi emergenza. A nome dell'amministrazione comunale di Stella, come Assessore alla Protezione Civile, ringrazio di cuore tutti i volontari, gli operatori e chiunque abbia contribuito a questa giornata. La vostra dedizione è un valore inestimabile per il nostro territorio. Un grande "bravi" a tutti ,ma in particolare a Marco Pistone che per primo ha avvistato la Cavalla, le nostre intuizioni si sono rivelate fondamentali" conclude D'Aliesio.