Come trovare il miglior casino online

Chi desidera divertirsi e perché no, anche tentare la fortuna sceglie sempre di più il casinò online. Questo perché si tratta comunque di piattaforme sicure, che permettono di guadagnare anche diverse somme di denaro, il tutto senza raggiungere i più classici e blasonati casinò sparsi in giro per il mondo.

Secondo alcune statistiche, infatti, proprio i casinò virtuali sono riusciti a guadagnare oltre 62 milioni di euro nel solo Giugno 2019, con una crescita pari al 12,7% rispetto allo stesso mese ma dello scorso anno. Segno di come il gioco legale del casinò non è più considerato un semplice svago, ma elemento anche proficuo del mercato nazionale.

Scegliere la miglior piattaforma dove investire i propri soldi non è certo cosa facile. Scopriamo come farlo al meglio.

Opta sempre per piattaforme certificate AAMS

Il fattore sicurezza non è cosa trascurabile. Anche perché si parla comunque di casinò virtuali dove, però, l’utente investe ovviamente soldi veri. Ecco che quindi leggere e informarsi su determinate certificazioni non basta mai. Ebbene, ogni piattaforma che si rispetti deve esser certificata AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato): si tratta di un marchio rilasciato proprio dallo Stato, in particolar modo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo contrassegno, infatti, assicura al cliente controlli minuziosi della piattaforma da parte dello Stato stesso, che garantiscono sicurezza e legalità. Tra questi, ci sono controlli sui limiti dei conti di gioco, sui software che vengono utilizzati, sulle soglie delle scommesse e via discorrendo. Insomma, il marchio AAMS permette di giocare tranquilli e in sicurezza, per cui abbi cura di cercarlo e controllarlo sempre sul sito del casinò prescelto.

La reputazione è essenziale

Sebbene siano i bonus di benvenuto ad esser considerati cosa ghiotta da parte dei clienti, è senza dubbio la reputazione fattore essenziale per scegliere il miglior casino online . Sì perché oltre al certificato AAMS, è bene anche che il casinò possegga delle ottime recensioni da parte di clienti che lo hanno già provato in precedenza. Prima di decidere quale piattaforma utilizzare per svagarti un po’ ed investire i tuoi soldi, abbi cura di leggere recensioni e opinioni da parte di utenti che hanno già giocato prima di te. In questo modo, potrai evitare in modo strategico eventuali fregature da parte di piattaforme un po’ “furbette”.

Che sistemi di pagamento utilizza il casinò?

Chi gioca al casinò lo fa anche e soprattutto per vincere. Ecco che quindi diventa essenziale capire quali sono i metodi di pagamento utilizzati dalla piattaforma per facilitare sia il deposito che il ritiro di denaro del cliente. Solitamente vengono usate carte di credito o di debito con circuito Visa e Mastercard, per cui se ne possiedi una o più di una, non dovresti avere problemi in tal senso. Anche perché proprio i migliori casinò online supportano di frequente queste modalità di pagamento. Aprire un nuovo conto, infatti, potrebbe divenire un punto a sfavore del casinò che ti accingi a scegliere, per cui poni attenzione anche a come e in che modo avvengono i pagamenti e il ritiro di denaro.

Quali sono i migliori casinò online?



Abbiamo stilato una mini lista dei migliori casinò tra cui puoi scegliere per divertirti ed investire i tuoi soldi. Eccola:

Leovegas : piattaforma completa ma più orientata verso i dispositivi mobili. Permette di giocare sia con soldi veri che virtuali;

Snai : con questa avrai a disposizione €15 di bonus di benvenuto. Inoltre è una delle piattaforme più complete;

Casino.com : non sono presenti giochi dal vivo, tuttavia si può usufruire di una serie di bonus di benvenuto, in modo da divertirsi ma investendo soldi non ancora propri;

888: in questa piattaforma, invece, spiccano i giochi dal vivo. Inoltre il portale detiene una grafica ben realizzata e facilmente intuitiva, perfetta per i giocatori ancora principianti.