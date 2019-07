Due giovani volpi investite ad Ortovero e Villanova d'Albenga

Due giovani volpi, alla loro prima avventura, sono state investite da auto, la prima ad Ortovero e la seconda, qualche ora dopo, a Villanova d’Albenga; ambedue sono state recuperate dai volontari della Protezione Animali di Albenga, presso cui sono ora in cura; per fortuna non hanno subito fratture ma solo lesioni guaribili con un po’ di riposo ed una sostanziosa alimentazione, che dimostrano di gradire; nel box in cui sono ospitate hanno fatto subito amicizia e la più anziana ha subito preso a proteggere la più piccola e giovane.

Appena ristabilitesi verranno liberate in una zona idonea, lontana da cascine dai relativi pollai e, forse, decideranno di formare una famiglia; che tra le volpi è costituita da un maschio e diverse femmine ed i relativi piccoli, della femmina dominante, che vengono amorevolmente allevati da tutte; sono onnivori ed hanno abitudini notturne; l’anno scorso i volontari dell’Enpa ne hanno raccolte in provincia, ferite o malate, nove.