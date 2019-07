Tutto pronto ad Erli per la seconda "Paleovalneva"

L’idea prende forma dalla consapevolezza delle potenzialità dell’entroterra ligure, in un’ottica di valorizzazione e di sviluppo.

Lo spirito della giornata è infatti quello di valorizzare e far conoscere non solo l’Arma Veirana, pur al centro del progetto, ma anche il territorio del comune di Erli, la Via del Sale, le sue bellezze e la storia del territorio dell’alta Val Neva ad un pubblico più vasto possibile.