La Filarmonica di Finalborgo omaggia De Andrè con un "Racconto musicale"

"Racconto musicale": lunedì 29 luglio 2019 ore 21:00 a Finalmarina in Piazza S. Giovanni Battista.

Dopo l’applaudissimo evento dell’11 gennaio 2019 nell’Auditorim di Santa Caterina a Finalborgo e del 5 luglio scorso nella suggestiva piazza della Chiesa di Calice Ligure, terzo appuntamento con il “recital” dedicato al grande indimenticabile Fabrizio De Andrè.

Un evento corale che trae origine dal desiderio di rendere omaggio alla memoria del poeta (“cantautore” come preferiva “Faber”)” con un percorso attraverso la sua poetica inerente gli amori, l’universo femminile e l’amicizia celebrati nelle sue poesie/canzoni.



Lo spettacolo si articola in musica interpretata dal complesso musicale e canto della “Filarmonica” diretti dal M° Pier Luigi Rosso, in coreografie eseguite da allievi della Scuola di danza e ballerini professionisti, nonché da due bambini che impersonano Faber e la sua amica Nina da ragazzini. Voce narrante dell'attore finalese Mirco Filidei.

L’evento è organizzato dalla Società Filarmonica di Finalborgo tramite:

• Scuola di musica della Filarmonica

• “BRG Radio” web radio del sodalizio finalborghese

e con la partecipazione di:

• CSD Arte e spettacolo: Scuola di danza. Direzione artistica: Anna Rosa Fenoglio

• IPSSAR: Istituto Professionale di Finale Ligure. Corso di “Comunicazione Promozionale e Pubblicitaria” (manifesti, locandina, scenografie)

L'evento è patrocinato dal Comune di Finale Ligure.