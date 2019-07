Varazze, il Rotary Club presenta l'evento benefico "L'ensenble music in medicine"

Giovedì 8 Agosto alle ore 21:00 si terrà a Varazze in San Bartolomeo il concerto benefico, con offerta libera, organizzato dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, con il patrocinio della Città di Varazze a favore del restauro delle opere artistiche dell'Oratorio.

L'evento musicale concluderà la serata "rotariani in Vacanza 2019" organizzata dal club di Varazze per coinvolgere amici rotariani provenienti da altre città nella causa benefica della serata.

Le musiche di Mozart, Beethoven, Hue, Barber, Dvorak, Schubert avvolgeranno di note e magia la chiesa di San Bartolomeo, dove si esibirà in concerto "L'ensemble music in medicine" composto da Filippo Falchero con Alberto Gandolfo al pianoforte e Silvia Schiaffino al flauto: un gruppo di amici medici uniti dalla passione per la musica che generosamente mettono a servizio per il bene della comunità.