Albissola, schianto moto-auto sulla via Aurelia: due feriti al San Paolo (FOTO)

Incidente stradale nella prima serata odierna sulla via Aurelia ad Albissola Marina. L'episodio si è verificato all'altezza dei 'pesci vivi'. Il sinistro ha coinvolto una moto e un'automobile.

Sul posto la Croce Bianca di Savona, la Croce Rossa di Quiliano, l'automedica, la Guardia di Finanza, la polizia locale e la Polizia di Stato. Le due persone che viaggiavano sulla moto, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito gravi disagi in entrambe le direzioni (verso Savona coda fino ad Albisola Superiore; in direzione Genova traffico congestionato fino alla galleria del Valloria).