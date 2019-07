Nuova allerta gialla: da stasera il calo delle temperature, domenica piogge su tutta la Liguria

L’ondata di caldo che ci sta interessando andrà esaurendosi lentamente, anche se le temperature restano, per ora, elevate così come sono alti i tassi di umidità che provocano disagio fisiologico. Alle ore 12 le massime sono di Pian dei Ratti (Genova) con 34.8 e Rocchetta Nervina (Imperia) con 34.6. A Genova Centro Funzionale si sono toccati i 30.5, a Savona Istituto Nautico il termometro ha raggiunto 30 gradi.

Per domani, dunque, in uno scenario così caldo, è atteso l’arrivo di una perturbazione atlantica che provocherà l’aumento dell’instabilità con possibili temporali anche forti, grandinate, rinforzi temporanei ma sensibili dei venti e per, domenica, un aumento del moto ondoso in particolare a Levante. I fenomeni più intensi sono attesi tra la serata di sabato e la notte di domenica; come già sottolineato la situazione verrà ulteriormente valutata grazie anche alle prossime uscite dei modelli previsionali. Per una lenta attenuazione dei fenomeni si dovrà, comunque, attendere il pomeriggio di domenica 28 luglio.