Varazze è pronta ad accendersi sulle note di Gabry Ponte

Gabry Ponte, ospite fisso di tutte le tappe Battiti Live 2019, l’appuntamento canoro più seguito e di tendenza dell’estate di Italia 1, torna a Varazze per il Varazze Big Show, edizione “BIG” del Music Festival, evento che ha portato nella cittadina rivierasca ospiti come Shade, il dj set dei The Giornalisti, di Samuel e Boosta dei Subsonica e tanti altri.

Questa volta la location è cambiata, sarà infatti Viale Nazioni Unite, il grande viale in centro a Varazze, proprio davanti al Comune, che ospiterà a partire dalle 18:00 di lunedì 5 agosto quello che è l’appuntamento più bello e divertente dell’estate ligure.

“C’è grande attesa, infatti, per questo famoso dj, ex componente degli Eiffel 65 e ospite fisso di grandi trasmissioni televisive molto importanti – afferma il Sindaco Alessandro Bozzano – sarà una festa di tutta la Città, che si appresta a vivere un grande spettacolo non solo un deejayset, ma una grande esperienza ad iniziare dalla musica fino alla grande coreografia fatta di luci e colori, che letteralmente invaderanno Varazze”.

Il famoso dj infatti mixerà alcuni dei brani più caldi del momento: rock, trap e i grandi classici della musica italiana che faranno divertire fan, turisti e cittadini di Varazze

In attesa di Gabry Ponte, a condurre l’evento, organizzato da Orion Eventi, in collaborazione con Capetta Vini e Habitat Costruzioni, Alberto Pernazza Argentesi, il vocalist dei Magellano e Coniglio nel Chiambretti Night ci condurrà attraverso 7 ore di musica. A partire dalle 18, infatti, si alterneranno sul palco molti dj che scalderanno il pubblico fino all’arrivo del famoso dj.

Per saperne di più e per essere aggiornato segui l’evento ufficiale

https://m.facebook.com/events/1791309390971672?tsid=0.5059971943862135&source=result