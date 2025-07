“Il più bello d’Italia”, ad Alassio la selezione sul lungomare: vince il genovese Alessandro Cignarale

Una serata di spettacolo e grande partecipazione quella andata in scena sul lungomare ponente di Alassio, dove si è svolta una tappa del concorso nazionale “Il più bello d’Italia”, ideato nel 1979 dai fratelli Silvio e Antonio Fasano insieme all’attore torinese Rudy Valli. L’evento, patrocinato dal Comune di Alassio, ha attirato una folla entusiasta che ha gremito il dehor del locale BarSito, di proprietà di Gustavo Lacarrieu ed Enrico Chiapuzzi, estendendosi anche sulla passeggiata Ciccione nei pressi dell’hotel Villa Igea.

Nove i concorrenti in gara, protagonisti di tre uscite (casual, elegante e costume da bagno), con spazio anche per esibizioni di talento personale. La conduzione è stata affidata alla torinese Barbara Morris, volto noto del concorso e già conduttrice di numerose finali nazionali. Direttore artistico della serata Fabio Fallabrino.

La giuria – tutta al femminile ma presieduta dal poeta e scrittore Renato Ladic, presidente dell’Associazione Italiani in Tunisia e residente a Hammamet – ha premiato il 28enne genovese Alessandro Cignarale, originario di Sestri Ponente. Laureato in Kinesiologia e in procinto di concludere gli studi in Nutrizione Umana, Cignarale si è distinto anche come ballerino e cantante.

Le altre fasce sono andate a:

– Uomo Ideale al 20enne torinese Lorenzo Garbarino,

– Talento, in memoria di Antonio Fasano, al 18enne ballerino chivassese Mattia Fontana,

– Il più bello per la TV al 32enne biologo di Asti Denis Bonanni,

– Generazione Z al sedicenne Davide Pirrotta di Laigueglia, campione di nuoto.

Applauditissima l’esibizione del ballerino e modello ivoriano Junior Tiraore, torinese, che ha animato la passeggiata con un numero di striptease accolto da un pubblico femminile particolarmente partecipe e caloroso, con tifose di ogni età a fare il tifo per il proprio favorito.

La selezione rientra nel calendario dell’edizione 2024 del concorso, che si concluderà il 24 agosto con la finalissima in Piazza Partigiani. L’iniziativa è patrocinata anche dal CONI di Savona e da LIBERTAS, con il supporto del main sponsor Viticoltori Ingauni.