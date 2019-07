Andora, lanciato l'allarme per la scomparsa di un 19enne calciatore dell'Imperia

E' stato lanciato l'allarme per la scomparsa da Andora di un giovane di 19 anni di Imperia, Rafael Baroni. Il ragazzo, calciatore delle giovanili dell'Imperia calcio, stava trascorrendo una serata in compagnia degli amici quando è stato allontanato da un locale andorese.

Di lui non ci sono più tracce da ieri sera e le ricerche sono in corso da parte della protezione civile, dei vigili del fuoco (che setacciano anche il mare) e dei carabinieri di Andora. Sembra che il giovane ieri sia andato in una discoteca della zona e di lui si siano poi perse le tracce.

Il suo cellulare risulta staccato ed i militari lo stanno cercando anche nella nostra provincia. E' stata la madre del giovane a denunciarne la scomparsa e, intanto, sui social in molti chiedono a chi lo conosce di dare informazioni in merito.