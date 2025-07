Tenta di rubargli la borsa, lui lo insegue e viene colpito da uno schiaffo: arrestato ad Alassio un 25enne

Serata movimentata nel centro di Alassio quella di ieri (10 luglio, ndr)dove un 25enne di origine libica, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di rapina.

Approfittando di un momento di distrazione di un 44enne savonese, che aveva appoggiato il proprio borsone – contenente denaro, documenti ed effetti personali – sulla sella del motorino, il giovane nordafricano, dopo aver afferrato la borsa, il ladro ha tentato la fuga a piedi.

La reazione della vittima è stata immediata: l’uomo si è lanciato all’inseguimento, riuscendo a raggiungerlo dopo pochi metri. Ne è nata una colluttazione, durante la quale il malvivente ha sferrato uno schiaffo e ha spintonato il proprietario nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

La scena si è svolta a poca distanza dal Comando della Compagnia Carabinieri. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione del militare di servizio alla caserma, effettivo alla Stazione di Alassio, che ha immediatamente dato l’allarme alla Centrale Operativa e si è lanciato a sua volta all’inseguimento.

Il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato poco dopo. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di rapina.

Nella mattinata di oggi l’arresto è stato convalidato dal giudice nel corso dell’udienza per direttissima. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Imperia in attesa del processo con rito abbreviato, fissato per il mese di settembre.

"L’operazione odierna conferma ancora una volta la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla collettività ed il costante impegno al contrasto della criminalità, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del sereno svolgimento della stagione estiva" commentano dall'Arma.