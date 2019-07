"Jova Beach Party" all'ippodromo di Villanova: ipotesi concreta o bufala?

L'ippodromo di Villanova d'Albenga potrebbe essere la location giusta per recuperare, come ultima data a fine tour, la tappa cancellata del "Jova Beach Party" sulle spiagge ingaune?

Certo, non essendo in riva al mare non si potrebbe propriamente definire un "Beach Party", ma questo poco importa, dal momento che rappresenterebbe comunque l'opportunità per ridare il sorriso a tanti fans delusi.

Al momento sono soltanto voci di corridoio. Secondo le quali, però, sarebbero in corso già trattative avanzate tra il management di Lorenzo Cherubini, con il coinvolgimento degli enti preposti per valutare le norme di sicurezza.

Voci destituite da qualsiasi fondamento? In realtà pare di sì. Il sindaco di Villanova d'Albenga Pietro Balestra smentisce seccamente: "Non ne so nulla e non mi risulta niente del genere".

Solo vagamente più possibilista, ma comunque molto cauto, l'assessore alla cultura e vicesindaco di Albenga Alberto Passino: "Di ipotesi, nei giorni immediatamente successivi alla cancellazione della data, ne sono state divulgate tantissime e una è certamente Villanova d'Albenga. Ma posso garantire che al momento non c'è nulla di concreto. Di sicuro c'è soltanto che la Trident intende recuperare la data persa e che il 5 agosto annuncerà dove si terrà la tappa di chiusura del tour, in programma per il 21 settembre. Essa sarà quasi certamente nel Nord-Ovest italiano, ma stiamo parlando di un territorio estremamente vasto, non c'è niente di più chiaro e definito al momento".

L'ex ippodromo villanovese aveva già ospitato nel 2012 l'edizione di debutto della FIM (Fiera Internazionale della Musica), successivamente trasformatasi in un evento itinerante che ha toccato il Porto di Genova e varie zone della Lombardia.

Quella prima edizione del Festival aveva ospitato vari nomi storici della musica italiana come Niccolò Fabi affiancato dagli Gnu Quartet, la celebre ska-band degli Statuto, il cantautore Marco Ferradini, i Jalisse (trionfatori di Sanremo con "Fiumi di parole"), il grande tastierista Claudio Simonetti (autore di tante colonne sonore per Dario Argento) e molti altri. Ma dal 2012 a oggi tante cose sono cambiate, soprattutto in termini di normative legate alla sicurezza.

Resta il fatto che in ogni caso, entro il 5 agosto, verrà annunciata dallo staff di Jovanotti una decisione ufficiale: sono davvero tanti i Comuni del comprensorio che hanno presentato la candidatura per "salvare" la data ingauna persa e qualcuno di loro potrebbe "strappare la vittoria". Per i fans non tutto è perduto.