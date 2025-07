Costruire una rete contro la fragilità familiare, ad Albisola un incontro a Villa Gavotti

Un appuntamento dedicato a chi opera nel sociale, per conoscere da vicino una realtà che da anni si occupa di sostenere la genitorialità fragile e promuovere interventi concreti contro l’emarginazione e il disagio sociale. Si terrà mercoledì 23 luglio alle ore 18.30, nella suggestiva cornice di Villa Gavotti, l’incontro organizzato dal Comune di Albisola Superiore con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Fondazione “IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio ETS”.

L’iniziativa nasce su impulso dell’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio, che sottolinea la necessità di lavorare in sinergia per affrontare in modo efficace le fragilità: “Sempre di più occorre ragionare in un’ottica di sistema, di territorio e di una rete che pian piano deve essere arricchita per assicurare alle persone che vivono una condizione di indigenza e di fragilità risposte ai loro bisogni che siano tempestive e, nei limiti del possibile, soddisfacenti. Non è solo una questione legata alle risorse, pur importanti perché non illimitate, vi è bensì anche la necessità di avvalersi di una pluralità di interlocutori che, nelle loro diverse caratteristiche, siano in grado di offrire le risposte più adeguate”.

La Fondazione “IV Comandamento” nasce per volontà della dottoressa Josetta Saffirio e opera in diversi ambiti: sostegno alla genitorialità, supporto psicologico, legale e finanziario per la gestione dei conflitti familiari, promozione di iniziative sociali e assistenziali con attenzione particolare verso le persone economicamente o socialmente più vulnerabili.

“La finalità, quindi, di questo incontro – prosegue Sprio – sarà quella di prendere visione di una pratica virtuosa portata avanti da questa organizzazione senza scopo di lucro nata per offrire aiuto e per migliorare la qualità di vita di genitori fragili. L’obiettivo sarà quello di iniziare a tessere una rete sul nostro territorio capace di intercettare capillarmente e precocemente quei conflitti familiari che potrebbero esitare in una perdita del patrimonio e quindi in un disagio sociale”.

L’evento è rivolto in particolare agli amministratori comunali, alle assistenti sociali dei Comuni, e alle associazioni che si confrontano quotidianamente con situazioni di bisogno: “Il ruolo delle Associazioni – aggiunge Sprio – è fondamentale perché il loro essere radicati nel territorio e l’avere contatti e rapporti, complessivamente, con moltissime persone che in gran parte non afferiscono (ancora) ai Servizi Sociali, gli consente di acquisire delle informazioni in merito a delle difficoltà che possono eventualmente coinvolgere alcune famiglie quando i maggiori danni non sono ancora avvenuti. Il tentativo quindi di considerare la Fondazione 'IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio ETS' come un punto di riferimento ed uno strumento anche per il nostro territorio potrà trovare efficacia se la conoscenza della loro mission, della loro competenza e della loro esperienza diventerà patrimonio comune di tutti quegli attori, fra cui anche le Associazioni, che nell’espletamento di un dato servizio sono quotidianamente immersi nel contatto diretto con molte persone”.

Un ruolo di segnalazione e connessione, dunque, più che di intervento diretto, per aiutare a costruire una rete di supporto professionale tempestiva e mirata. L’incontro del 23 luglio sarà anche un’occasione per avviare una raccolta fondi a sostegno delle attività della Fondazione. “È nell’ambito di questo convincimento – conclude Sprio – che insieme al nostro vicesindaco Luca Ottonello abbiamo pensato di organizzare questo incontro per far conoscere la pregevole attività svolta dalla Fondazione”.