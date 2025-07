Savona, Luca Ghersi è il nuovo presidente del Gruppo ANMI: “Ora aspettiamo con fiducia il verdetto sul Raduno Nazionale 2027”

Cambio al vertice per il Gruppo ANMI di Savona: con una comunicazione ufficiale dello scorso 16 luglio, la Presidenza nazionale dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ha ratificato l’esito delle elezioni interne svoltesi lo scorso 14 giugno. A guidare il gruppo per i prossimi quattro anni sarà Luca Ghersi, eletto presidente.

Ghersi sarà affiancato dal vicepresidente Fabio Canesi – già presidente uscente – e dai consiglieri Giuseppe Grillo Aonzo, Marco Lolli, Maurizio Strobino e Matteo Terribile (in rappresentanza dei soci aggregati). Nel Collegio dei Sindaci, la presidenza va a Giuseppe Grosso, insieme ai sindaci effettivi Nicola Berlen e Giuseppe Mascarino, e ai supplenti Stefano Garbarino e Dario Taverna.

Nel messaggio diffuso dal nuovo presidente Ghersi, un pensiero particolare è stato rivolto all’importante iniziativa portata avanti in primavera: la candidatura ufficiale della città di Savona come sede del XX Raduno Nazionale ANMI, prevista per settembre 2027.

“Ringrazio il presidente uscente, ingegner Fabio Canesi, e tutti i membri del vecchio Consiglio Direttivo per l’ottimo lavoro svolto negli anni passati. Nella scorsa primavera, insieme all’Amministrazione Comunale (che ringraziamo per il determinante supporto) abbiamo presentato ufficialmente la candidatura della città di Savona come sede del XX Raduno Nazionale dell’ANMI, previsto per settembre 2027 - ricorda Ghersi - La decisione definitiva verrà presa tra fine estate e inizio autunno. Se Savona sarà scelta, sarà davvero un evento unico: si stima la presenza di circa 30.000 radunisti, con navi della Marina Militare ormeggiate in porto, il concerto della Banda Centrale della Marina e il grande defilamento dei partecipanti per le vie cittadine. Una manifestazione straordinaria che rappresenterebbe una grandissima occasione per tutta la città e la provincia. Colgo l’occasione per inviare un saluto affettuoso da parte di tutti i marinai savonesi”.