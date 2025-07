Bergeggi, Regione e Comune al lavoro contro l’erosione costiera: un nuovo progetto entro fine anno

Un confronto costruttivo e una chiara volontà di collaborazione tra Regione Liguria e Comune di Bergeggi per affrontare in modo strutturale il problema dell’erosione costiera.

È quanto emerso dall’incontro che si è svolto nelle scorse ore tra gli assessori regionali Giacomo Raul Giampedrone (Protezione civile e Difesa del suolo) e Marco Scajola (Demanio Marittimo) con la sindaca di Bergeggi Maria Rebagliati, affiancata da altri rappresentanti dell’amministrazione locale. Presente anche il consigliere regionale Roberto Arboscello.

«È stata una riunione positiva – ha commentato l’assessore Giampedrone –. Il punto di partenza sono stati i fondi di Protezione civile per oltre 1 milione e 100mila euro già investiti da Regione a Bergeggi dopo la mareggiata del 2018 per alcuni ripascimenti e anche per interventi di ripristino dei moli. Opere importanti ma purtroppo insufficienti rispetto ai danni provocati dall’erosione costiera legata alle mareggiate. Ho quindi ribadito la nostra massima disponibilità anche in questa fase per accompagnare il Comune, che si è impegnato ad elaborare un nuovo progetto di fattibilità tecnico economica entro la fine dell’anno. Si tratta di un elemento indispensabile per individuare le risorse necessarie: ci rivedremo a settembre quando avremo un quadro più definito della situazione, garantendo il nostro supporto tecnico».

Il nodo centrale, ha sottolineato ancora Giampedrone, resta quello della progettazione, che dovrà bilanciare «una soluzione strutturale di lungo periodo e l’imprescindibile tutela ambientale e paesaggistica di quel bellissimo tratto di costa, tra i più belli della riviera savonese», dove si trova l'omonima area marina protetta dell'isola. Una volta definito il progetto, la Regione ha confermato nell'incontro il proprio impegno a individuare le fonti di finanziamento per la sua realizzazione.

«Bergeggi rappresenta una località turistica di assoluta importanza – ha aggiunto l’assessore Marco Scajola –. Abbiamo sempre sostenuto il Comune soddisfacendo tutte le richieste pervenute per ripascimenti, pulizia e sicurezza delle spiagge. Sono circa 250mila euro i fondi stanziati, dal 2020 a oggi, per lavori di questo genere nella cittadina savonese. Le mareggiate e la loro frequenza durante il corso dell’anno rappresentano un problema sempre più concreto. Per quella che ha recentemente colpito Bergeggi dobbiamo lavorare congiuntamente per trovare una soluzione a lungo termine che ci consenta di mettere in sicurezza la costa e permetta di svolgere attività tutto l’anno».

Anche per Scajola, il primo passo sarà avere un progetto concreto: «Abbiamo fatto un punto della situazione e ci siamo confrontati sul percorso da intraprendere. Prima di poter pensare alle risorse economiche sarà indispensabile avere la progettualità. Su questo Comune e Regione Liguria inizieranno una collaborazione, con massima disponibilità da parte dei nostri tecnici. Una volta redatto il progetto abbiamo sottolineato, come Regione, il nostro impegno per trovare la necessaria copertura finanziaria».