Savona, un anno del mercato del lunedì in centro: i cittadini si dividono (VIDEO)

I savonesi si dividono con pareri contrastanti sul tema dello spostamento del mercato del lunedì nel centro cittadino di Savona a un anno dal trasloco avvenuto dal piazzale di Piazza del Popolo.

Nella giornata di ieri, siamo stati in mezzo ai cittadini per carpire gli umori e sapere cosa ne pensano di questa novità e i commenti si sono distribuiti quasi equamente a favore o contro la decisione della giunta comunale savonese.

"Preferivo prima, era meno dispersivo si girava meglio. Ora la città è bloccata, in certe non si può passare e non è bello. Una cosa che mi dispiace è che il mercato si faceva fino alle 19 e invece alle 17.30 stanno già smontando, non è tanto piacevole" dice una signora.

"A me non dispiace che sia per le vie della città, ovviamente non vivo in centro e quindi non sento il disagio dei parcheggi, mi piace. Dopo che ti sei orientata i banchi li trovi, ritrovi altri punti di riferimento ma direi che va bene" spiega un'altra cittadina.

Ma c'è anche chi propone al comune altre zone per il mercato del lunedì: "Non mi piace, è dispersivo, non trovo più i miei banchi, preferivo quando era nel piazzalone, suggerisco se vogliono cambiare, di spostarlo nei giardini del prolungamento".