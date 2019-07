Tpl, il presidente della Provincia Olivieri risponde al Pd: "La soluzione trovata è frutto di una mia proposta di mediazione"

"Vedo con sincera tristezza istituzionale le affermazioni del capogruppo non più di minoranza ma di opposizione Niero e del segretario PD Vigliercio, dopo gli insulti che mi ha riservato a gennaio, in quanto vogliono politicizzare una questione che non dovrebbe esserlo". Così il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri risponde a quanto affermato in area Pd quest'oggi (leggi QUI), dopo l’assemblea dei soci di TPL Linea e l’elezione di Simona Sacone come nuovo presidente dell’azienda di trasporto savonese.