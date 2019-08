Albisola Superiore, il magistrato Maurizio Picozzi presenta il libro "Uomini o mantidi?"

Lunedì 5 agosto, alle 21.00, sulla Terrazza sul mare sulla passeggiata Eugenio Montale, si terrà la presentazione del libro “Uomini o mantidi?”, del magistrato e autore Maurizio Picozzi.

Il volume, edito da arabAFenice, è dedicato all’indagine e alle vicende processuali di un caso che segnò un’epoca alla fine degli anni Ottanta: quello che vide protagonista Gigliola Guerinoni, poi condannata per l’omicidio del farmacista e presidente della Cairese Cesare Brin.

Moderatori della serata saranno Massimiliano Bolla, magistrato alla Procura della Repubblica di Savona, e Silvana Mossano, giornalista de “La Stampa” di Alessandria e scrittrice.

“Dopo il successo del primo appuntamento in piazza del Talian con Barbara Fiorio, il progetto Cultura.360 presenta una nuova serata all’insegna della letteratura, questa volta con il magistrato Picozzi. Un onore poter ospitare un personaggio di così alto profilo, impegnato in una causa molto delicata come quella esposta impeccabilmente nel suo ultimo lavoro”, spiega l’assessore alla Cultura Simona Poggi, ideatrice del progetto “Cultura 360” presentato questa estate.

Il racconto si snoda come un romanzo non di fantasia, ma basato su documenti processuali e personali conoscenze dello scrittore, osservatore privilegiato dell’indagine, che affida ad una voce narrante la ricostruzione del cammino del giudice e pone il lettore in condizione di osservare gli atti come se fosse munito di una telecamera operante alle spalle del magistrato, descritto con i suoi dubbi e le sue intuizioni.

In caso di pioggia l’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Albisola Superiore, si terrà presso la Biblioteca civica “Manlio Trucco”, in corso Ferrari 193.