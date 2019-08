Motociclista infortunato a Piana Crixia: interviene l'elisoccorso

Ringraziamo Edoardo Lampisti per il materiale fotografico

Ancora da chiarire le cause che hanno portato a un incidente sulla Strada Provinciale 114 a breve distanza dalla località Ferrieto a Piana Crixia. Per cause ancora da chiarire un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo a due ruote, riportando un brutto trauma.

I militi del servizio emergenza sanitaria hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso in appoggio a una squadra di vigili del fuoco proveniente da Cairo Montenotte.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure