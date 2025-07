Possesso di arma clandestina con matricola abrasa: condannato a 5 anni Alfred Bardhi

Cinque anni. Questa la sentenza di condanna del Collegio del Tribunale di Savona nei confronti di Alfred Bardhi imputato per possesso di un'arma clandestina.

I carabinieri l'8 ottobre del 2024 lo avevano tratto in arresto dopo che a seguito di una perquisizione nel suo magazzino di lavoro ad Albissola Marina era stata trovata sopra una caldaia in una scatola avvolta in una maglia una pistola HS, marchio croato, calibro 9x19, funzionante e con la matricola abrasa in due punti. In un armadio poi era stato trovato il kit di pulizia dell'arma e nel secondo cassetto di un mobile in una scatola 13 proiettili calibro 9.

Proprio per dei proiettili erano scattate le indagini dei carabinieri della stazione di Carcare. Il primo ottobre infatti si era recato in caserma per formalizzare una denuncia Maurizio Carriere in quanto in due episodi distinti nel comune valbormidese e a Quiliano aveva ricevuto gravi minacce qualche giorno prima di dover testimoniare in un processo per reati fiscali (emissione di fatture inesistenti.ndr).

L'uomo era stato avvicinato mentre era in auto alla presenza anche del figlio a Valleggia dallo stesso Bardhi il quale gli aveva intimato di aprire la porta perché gli doveva parlare. A Carcare in Piazza Donatori di Sangue invece un uomo in compagnia di altri due uomini si erano avvicinati a lui mostrandogli due proiettili calibri 9. "Mi manda Alfred. Lo sai che fra due giorni c'è il processo, Alfred ha detto di scegliere uno dei due" gli aveva detto uno degli uomini, aggiungendo: "Scappa scappa tanto sappiamo dove sei". Impauriti, padre e figlio, si erano rifugiati in un vicolo che porta alla loro abitazione e avevano allertato il 112.

Le forze dell'ordine allora oltre ad acquisire le telecamere presenti in zona e a ricostruire i movimenti delle vetture avevanoeffettuato le perquisizioni nella casa di Bardhi, nella sua auto e nella sede della sua azienda (con esito negativo) passando poi al magazzino dove erano stati trovati i proiettili e l'arma clandestina. Ritrovamenti che hanno portato i carabinieri ad arrestarlo.

Durante il processo sono stati ascoltati il Luogotenente dei carabinieri, comandante della stazione di Carcare Alessandro Carle, Maurizio Carriere e il figlio come testimoni dell'accusa, sostenuta dal Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro e per la difesa alcuni amici e colleghi di Bardhi che avevano specificato che il magazzino era sempre aperto e molti entravano ed uscivano dallo stesso per ritirare e depositare soprattutto materiale edile.

Bardhi, difeso dagli avvocati Daniela Giaccardi e Massimo Badella, durante il procedimento aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere ma prima delle conclusioni ha scelto di fornire spontanee dichiarazioni.

"Mi rendo conto di tutta questa situazione che ho creato e voglio prendermi la responsabilità su alcune cose che sono successe perche mi sono trovato in una situazione difficile che non ho saputo gestire - ha detto - Ho semre cercato di fare due lavori per poter sostenere la buona vita in questo paese che mi ha dato tanto e a cui ho dato tanto anche io. Mi prendo la responsabilità di aver minacciato Carrieri, mi sono visto crollare il mondo addosso e non sono riuscito a gestirla nel modo giusto. Mi dispiace anche per aver messo in piedi questa situazione giuridica. Questo processo mi ha fatto capire e riflettere molto sull'errore che ho commesso e non dovevo commettere. Mi assumo la responsabilità della detenzione dell'arma che non ha nulla a che vedere con il signor Carriere, mai avrei fatto del male a nessuno".

Il Pm nelle sue conclusioni aveva poi richiesto 5 anni. Pena confermata dal Collegio.