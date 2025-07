Incendio di vegetazione a Villanova d'Albenga: intervento dei Vigili del Fuoco, bruciati 300 mq di terreno

AGGIORNAMENTO ORE 17.50: Dopo le ultime operazioni di bonifica, l'incendio è stato dichiarato spento. La superficie bruciata è di circa 300 metri quadrati. Le cause del rogo sono in via di accertamento.

---

Oggi, poco dopo le ore 15, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata per un incendio di vegetazione in via del Commercio, a Villanova d'Albenga.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Albenga, supportata dalla squadra VF dedicata per l’AIB (Antincendio Boschivo) e dai Volontari Antincendio Boschivo (VAB) della Protezione Civile di Villanova d'Albenga.

Presente anche il DOS VF (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) per il coordinamento delle operazioni. Sul luogo del rogo si sono recati anche i carabinieri.