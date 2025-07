"Caso" dei fuochi d'artificio non autorizzati: la proprietaria del cane investito presenta una denuncia contro ignoti

Ha formalizzato ieri pomeriggio una denuncia contro ignoti la proprietaria della cagnolina Ophelia, Sabrina Cicognini Provelli, che sabato scorso era stata investita mortalmente da un'auto a Celle sull'Aurelia dopo essere scappata per via dei fuochi artificiali.

Il caso dello spettacolo pirotecnico non autorizzato era scattato dai social proprio dalla turista di Pavia da anni in vacanza a Celle che aveva lanciato l'allarme dopo la morte del suo animale a 4 zampe di 3 anni.

Il mistero si era infittito visto che una parte del litorale quella sera era stato persino transennato da persone che poi avrebbero sparato i fuochi. Specificando a chi li avrebbe avvicinati di avere l'autorizzazione, però senza mostrarla e che si trattava di fuochi d'artificio per un matrimonio in Villa Lagorio.

Gestori della villa che però non avrebbero autorizzato lo spettacolo pirotecnico nella location (nel contratto d'affitto è indicato il divieto).

Agli uffici del settore demanio sarebbe quindi giunta una richiesta per poter effettuare una sorta di giochi di luce (che non richiedono l'autorizzazione) ai quali comunque il Comune ha dato il diniego per poterli effettuare sul demanio.

Quella sera comunque la donna era insieme al marito ad un'altra coppia con tre cani era seduta nella zona dello skatepark. Allo scoppio di uno dei primi fuochi d'artificio la cagnolina è scappata via verso il ristorante presente in zona salendo poi le scale e raggiungendo l'Aurelia (un altro cane dell'altra coppia era stato ripreso in tempo).

La padrona ha provato a rincorrerlo ma prima della curva del Cottolengo è stato investito. Con una persona che ha bloccato le auto consentendo alla donna di raggiungere l'animale in mezzo alla strada.

La turista pavese ha poi preso contatto con l'avvocato Ilaria Madonna che ha inviato una pec al Comune per avere informazioni ufficiali sull'autorizzazione o meno sullo spettacolo pirotecnico.

Questa mattina comunque in Comune negli uffici preposti si sarebbero presentati i carabinieri pare richiedendo la documentazione.