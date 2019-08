Spaccio di eroina ad Albenga: 35enne patteggia 1 anno

Un anno di reclusione con la sospensione condizionale. E' la pena patteggiata questa mattina da Z.B., marocchino 35enne, arrestato ieri dagli agenti della polizia locale di Albenga con l'accusa di spaccio.

Durante un servizio di monitoraggio e controllo del territorio gli agenti hanno notato l'uomo che, con fare sospetto si aggirava tra le vie cittadine. Da qui la decisione di tenere sotto controllo i movimenti dello straniero che è stato osservato attentamente per le successive due ore durante le quali ha incontrato diversi tossicodipendenti già noti alle forze dell'ordine confermando i loro sospetti.

Raggiunto alle 15.30 in Salita Patrioti il 35enne era stato portato presso il comando dove era avvenuta la perquisizione ed era stato trovato in possesso di 18 grammi di eroina divisa in dosi e un pezzo di hashish.

Dopo il processo per direttissima e l'interrogatorio del giudice, è stato convalidato l'arresto e Z.B., difeso dall'avvocato Graziano Aschero, ha patteggiato la pena.