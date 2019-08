I Verdi: "Le Langhe diventano Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e la Val Bormida continua a puntare sull'industria del carbone"

Appello di Danilo Bruno, esponente dei Verdi Savonesi, sul tema del carbone in Val Bormida: "Oggi la Presidenza regionale di Legambiente interviene sulla crisi di Italiana Coke per sostenere l'ennesima intollerabile situazione dove dinanzi alle prescrizioni imposte nella nuova AIA dalla Provincia all'azienda sono cominciati nuovamente i gravi lamenti sull'insostenibilità dei vincoli ambientali imposti.

Se qualcuno dovesse lamentarsi questa dovrebbe essere la popolazione della Valle Bormida che in questi anni, in particolare a Bragno,continua a registrare una pesante situazione ambientale,a stare ai dati ricavati dal Registro delle emissioni ISPRA e analizzati oggi da Legambiente secondo notizie di stampa.

Perchè la valle Bormida ligure non può pensare ad una industria green e non inquinante?

Perchè infine, ad esempio,una alternativa proposta alla situazione dell'ACNA è la creazione di una sorta di nuovo incenenritore proposto da ENI per estrarre bio-etanolo o bio-metano dai rifiuti ed in particolare da quelli trattati come combustile secondario per cui mai avremo "rifiuti zero" poichè sarà più interessante portare tutto al nuovo impianto dell'ACNA?