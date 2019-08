Andora: bambini alla scoperta della base radar di Capo Mele

“Comandante che tempo farà?” Giornata speciale per i bambini del Campo solare di Andora che hanno visitato la Stazione meteorologica di Capo Mele e la sede della 115ª Squadriglia radar remota.

Accompagnati dall’Assessore alle Politiche Sociali, Patrizia Lanfredi, ed accolti dal Capitano Francesco Gerardi, dal Lgt Maurizio Sabatino, dal M.llo Iolanda Sarno, dal M.llo Andrea Francato e dal ST Franco Visibile, hanno potuto conoscere meglio questa importante realtà di Andora che concorre alla salvaguardia dello spazio aereo nazionale garantendo l'efficienza del sensore radar e, lavorando in sinergia con la stazione meteorologica di Capo Mele, nel fornire dati e bollettini meteorologici.

I bambini sono stati coinvolti in esperimenti, hanno visitato la stazione meteo, guardato un filmato sulle Frecce Tricolori e hanno scoperto il ruolo dell’Aeronautica Militare in Italia e nel mondo. Hanno naturalmente fatto tante domande a cui i militari dell’Arma Azzurra hanno risposto in maniera semplice e adeguata all’età.

“Due giorni di visita che hanno coinvolto tutti i bambini del Campo Solare e che hanno visto protagonisti anche i più piccoli coinvolti da esperimenti che hanno permesso loro di comprendere alcuni fenomeni atmosferici. Grande l’interesse per l’attività dell’Aeronautica Militare – ha spiegato il Vice Sindaco Patrizia Lanfredi – La visita fa parte delle iniziative esterne promosse dalla Diana Cooperativa Sociale Onlus di Imperia che gestisce il campo solare e che uniscono l’attività ludica alla conoscenza delle realtà che operano sul territorio”.